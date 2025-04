Video: Aficionados de la Liga encaran a Jonathan Moya en las afueras del estadio

La frustración de la afición de Liga Deportiva Alajuelense volvió a pasarle factura a los jugadores, pues, esta vez un grupo de seguidores increpó al delantero Jonathan Moya tras la salida del estadio.

El empate sin goles ante Sporting FC, donde un sector de la afición gritó “fuera Guima” también se hizo sentir contra los futbolistas.

​Según pudo constatar Teletica Radio, algunos aficionados increparon al delantero cuando este iba saliendo del Morera Soto y se dirigía a su vehículo ubicando en un parqueo cercano al estadio.

Los rojinegros se mantienen invictos en el certamen, no obstante, su nivel no es el mejor, ya que suman 10 empates en 18 partidos y ahora están obligados a ganar el clásico el próximo lunes si no quieren ver comprometida su clasificación.