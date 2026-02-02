Vea aquí todos los detalles del nuevo estadio de la Liga

Si hay un tema que ilusiona a afición de la Liga Deportiva Alajuelense es su nuevo estadio, un proyecto que ya camina.

Este lunes, en las instalaciones de Gensler, la firma que llevará a cabo el proyecto, se brindó mayores detalles.

Omar Quesada, líder regional de la práctica de spots de Gensler Costa Rica, indicó que "no es un estadio, es un primer distrito de entretenimiento de Costa Rica".

Es un total de 16 hectáreas en La Garita de Alajuela y tendrá capacidad para 25.000 aficionados.

El terreno tiene un costo de alrededor de $8 millones.



Tendrá hotel, plazas, edificios de uso mixto. Una plaza llamada 1919, otra llamada La Naciente y un Boulevard de la victoria. Además, será un estadio inclusivo 100%.

¿Cómo se inspiraron en la nueva casa rojinegra?

Quesada explicó que todo nació con la pregunta: ¿Qué simboliza al liguista desde su fundación?

Llegaron a la conclusión en relación con el león: la piel del león es la piel del liguismo, nos imaginamos al león cuando ataca a su presa.

También tendrá un camerino para el primer equipo masculino y femenino.

Así será el nuevo vestuario:

﻿

Sobre los espacios de parqueo se indicó que esta zona tiene accesibilidad. Además, un detalle no menor es que en el actual Morera Soto no hay espacios para parqueos.

Hay algo interesante y es la puesta en escena que se planea para la salida de los equipos al terreno de juego debido a que en un sector se verán los títulos manudos y también en el otro hay aficionados.

"Es una combinación entre diseño, reglamentación y comportamiento", dijo el directivo León Weinstok.

¿Qué pasará con el Morera Soto?

"No está contemplado aún, el proyecto se estima a cuatro o cinco años, no sabemos si se va a extender a seis, Dos quiera que no, el equipo tiene que seguir jugando, compitiendo bien, el Morera es parte esencial y﻿ hasta que haya más certeza de cuánto durará seguirá", añadió Weinstok.



La expectativa es que esté listo en el último cuarto del 2029.

