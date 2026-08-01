Vea aquí los tres nuevos uniformes de Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense presentó la noche de este lunes sus nuevos uniformes en una actividad muy novedosa, inmersiva entre música, folclor y mucho color rojo y negro.

En el Centro de Eventos Pedregal, en Belén, se respiró liguismo por doquier. Una actividad muy bien organizada con muchos aficionados que se hicieron presentes para conocer de primera mano la indumentaria.

Música popular costarricense, puestos de comidas y mucha expectativa había para la nueva piel del equipo que defiende el tricampeonato en Centroamérica y sueña con el título nacional.

La actividad inició a las 7 p. m. y la presentación oficial inició a las 8 p. m.

Sobre la indumentaria.

Se trata de tres novedosas prendas de distintos estilos y colores.

El uniforme de local está inspirado en el uniforme utilizado en 1985. La piel de visita dedicada a La Catedral del Fútbol, un apodo que lo hizo popular el narrador Roger Ajún.



La tercer indumentaria es dorada y está inspirada en los 40 años de la Concacaf de 1986, que fue la primera que ganó un club tico.



Uniforme de local

Uniforme de visita

Tercer uniforme