VAR se equivoca en el Morera Soto: Pipo González debió ser expulsado

La Comisión de Arbitraje liberó el audio y video de dos jugadas que se dieron en la derrota de la Liga 1-2 ante Sporting FC en el Morera Soto.

El penal que termina en gol de Ronaldo Cisneros estuvo bien señalado, pero en otra acción, el defensor de Sporting, Giancarlo González, debió salir expulsado.

La jugada del Pipo González se generó al 90+7', cuando el zaguero golpeó al delantero mexicano Ángel Saldivar.



El árbitro Pablo Camacho no pitó penal, de hecho, estaba de espaldas, per en el VAR no se le indicó sobre la infracción de penal y la expulsión.



"El VAR debió también revisar la conducta del defensor, la cual debe ser considerada como una expulsión, dado que el balón no se encuentra en juego entre ambos jugadores", destaca el análisis del audio.



Luego de siete fechas del Torneo de Clausura 2026, el VAR contabiliza 231 chequeos y 31 intervenciones; de estas, 15, correctas y dos, incorrectas.



Aquí el análisis del VAR de las dos jugadas: