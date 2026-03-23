Van der Putten otra vez lidia con una de las peores lesiones en el fútbol

Santiago Van der Putten venía siendo uno de los puntos altos en la defensa de Alajuelense.

Su liderazgo y temple, lo combinaba con buenos recortes, anticipaciones a tiempo y caracter combativo con los rivales.

Sin embargo, una vez más se ve abordado por la mala suerte de las lesiones y que lo ponen cara a cara de nuevo frente a una ruptura completa del ligamento cruzado.

Esta misma lesión lo marginó prácticamente un año (304 días) y la sufrió justo cuando se encontraba a préstamo en el Real Betis de España con apenas 19 años.

El joven sufrió en aquella ocasión una ruptura de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda justo en junio del 2023 durante un entrenamiento con la Selección Sub13 quse se preparaba para los Juegos Panamericanos.

Pese a que es aventurado decirlo, aquella lesión le cortó un poco su proyección internacional, pues le costó firmar con el Betis, pese a que se encontraba a préstamo.

“Yo creo que la lesión, no me la esperaba, estaba en un buen momento, estaba a punto de que se renovara con Betis por un año más”, declaró a ESPN en su momento.

Para setiembre del 2025, sufrió una ruptura del menisco medial también en su rodilla izquierda que tuvo que ser intervenida con una artroscopia.

Esta nueva lesión llegó tras un entrenamiento con la Selección Mayor.

Esto lo dejó seis semanas fuera de acción con la Liga y se dio tras una recaída en su rodilla izquierda que dos años antes había sufrido la ruptura.

Ahora, el joven de 21 años, vuelve a enfrentarse a la peor pesadilla de un futbolista, una grave lesión en su rodilla.

Durante el partido ante Herediano, el futbolista se golpeó con una valla, ocasionándole una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

Es decir, la misma lesión que sufrió en 2023, solo que esta vez fue en su otra rodilla, la derecha.

El jugador será intervenido quirúrgicamente este miércoles y el tiempo aproximado de recuperación es de nueve meses de acuerdo a evolución.

"Si algo me comprometo y si algo voy a hacer es que toda adversidad, todo reto, es una oportunidad para crecer, para mejorar, para aprender, y estoy totalmente convencido que la manera que yo voy a repagar y agradecer todo lo que la gente está haciendo conmigo es volviendo aún mejor y más fuerte", explicó el propio futbolista en sus redes sociales.

Este nuevo reto en su carrera le llega justo cuando venía repuntando con la Liga como pieza clave y que también era tomado en cuenta en la Selección Nacional.

Ahora el futbolista comenzará una nueva recuperación y volverá a las canchas prácticamente hasta el otro año.

Lesiones más importantes de Santiago Van der Putten:

1. Rotura de ligamento cruzado (2023)

Tipo: Rotura del ligamento cruzado anterior + ligamento colateral externo (rodilla izquierda)

Cuándo: Junio 2023 (con la Selección Sub-23)

Consecuencia:

Estuvo fuera cerca de 8-9 meses. Le costó una posible firma con el Real Betis

2. Lesión de menisco (2025)

Tipo: Ruptura del menisco medial (rodilla izquierda)

Cuándo: Septiembre 2025 (entrenando con la Selección Mayor)

Consecuencia: Seis semanas fuera. Fue una recaída en la misma zona del 2023 (rodilla izquierda).

3. Rotura de ligamento cruzado (2026)

Tipo: ruptura completa del ligamento cruzado anterior (rodilla izquierda)

Cuándo: Marzo 2026 (con Alajuelense en partido ante Herediano)

Consecuencia:

Tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. El tiempo aproximado de recuperación es de 9 meses de acuerdo a evolución.