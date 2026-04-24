Un Óscar Ramírez apurado no dio pistas sobre su continuidad con Alajuelense

Alajuelense sacó su tarea y goleó 5-1 a Puntarenas FC en la penúltima fecha del Clausura 2026, lo que lo deja aún con la esperanza de clasificar a semifinales, eso sí no depende de sí mismo.

Ante esto, el técnico Óscar Ramírez se mostró apurado y escueto en la conferencia de prensa tras el juego y no quiso entrar en detalles de si ese juego bien pudo ser el último dirigiendo a la Liga en el Morera Soto.

“Es un tema que todavía no quisiera tocar. Hay que ver qué pasa… Es un tema interno, no sé de tiempos en estos momentos”, se redujo a contestar sin dar más detalles.

Ya sobre el triunfo y la esperanza de clasificar, Ramírez fue enfático que lo intentarán hasta que los números se lo permitan.

“La lógica era ganar para llegar con algún grado de esperanza el domingo. Hay que ver qué sucede… Hay que luchar hasta el final. La historia lo dice y es lo que vamos a hacer”, expresó.

Machillo destacó que, pese a la goleada, el partido no fue fácil, pues Puntarenas siempre complica, pero gracias al triplete del mexicano Ronaldo Cisneros, les resolvió la noche.

“A Ronaldo se le abre la cuenta y logra tres goles. Siempre Puntarenas nos ha costado. Es un equipo muy alegre, juega muy a la ofensiva. Siempre han sido partidos complejos para nosotros”, mencionó.

Además, envió un mensaje al asegurar que fueron uno de los equipos más perjudicados por las malas decisiones de arbitraje en el certamen.

"No debe ser ahora, debe ser desde el arranque. Somos uno de los equipos con más problemáticas con eso, pero ya no podemos hacer nada".



Finalmente, Ramírez envió un mensaje a la afición que le pide seguir al frente del equipo: “El cariño es mutuo y se le agradece mucho. Veremos qué pasa”.

Alajuelense está obligado a ganar la última fecha en su visita al clasificado Liberia y esperar que Cartaginés no triunfe ante el descendido Guadalupe FC para así poder clasificar.







