Un Carevic contra las cuerdas afronta un clásico que podría llegar a ser lapidario

“Si se va o no, ya eso es una decisión meramente de los encargados que están ahí adentro, pero para mí, me parece que es un entrenador que le saca el mejor provecho a sus jugadores y los potencia mucho, pero para el bienestar de él y de la institución ya él debería irse, ya analizando lo que ha venido el equipo y cómo se ve ya es mejor que se marche, pero no quiere decir que sea un gran técnico”, mencionó el Zorro.