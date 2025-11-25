Tres porteros y 44 minutos: Alajuelense busca respuestas tras lesión de Washington

Alajuelense vive un presente en el que debe preparar, al menos, el juego ante Xelajú y Cartaginés sin Washington Ortega.

El uruguayo se ha consolidado como el arquero titular rojinegro, pero una lesión muscular lo mantendrá alejado de la acción, por lo menos, durante estos dos compromisos, según confirmó el club.

Las estadísticas de la Unafut reflejan la incertidumbre que recorre los pasillos del Morera Soto: dos porteros suman apenas 44 minutos y entre ellos está quien debe reemplazar a Ortega.

Johnny Álvarez registra una única participación oficial con 125 minutos .

registra una única participación oficial con . Bayron Mora acumula solo 19 minutos en un partido.

No hay mucho más en el banquillo manudo.

Ortega ha jugado 16 de 16 partidos en la Primera División, y en Concacaf también ha sido indiscutible. A un día del juego de ida por la final de la Copa Centroamericana, no hay una opción clara para el arco manudo.

Esta es la encrucijada que enfrenta Óscar Ramírez, al mando de un equipo que sueña con un tricampeonato en Concacaf y con avanzar a la final del Apertura 2025.