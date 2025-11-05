Tras el parón por La Sele, Alajuelense jugará seis partidos en 18 días

La Liga Deportiva Alajuelense sabe que debe aprovechar el parón por Selección Nacional para preparar dos semanas muy intensas una vez que regresen a la acción.

Lo harán con muchas bajas por las convocatorias a la Selección Mayor y la Sub-17, pero sabiendo que habrá poco respiro en los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre.

La Liga disputará seis juegos en 18 días, todos igual de importantes.

Si bien es cierto que los manudos ya están clasificados a semifinales, quieren asegurar el primer lugar y tendrán cuatro partidos en el torneo local.

Hay dos duelos ante el Cartaginés, otro contra Sporting y finalmente uno frente a San Carlos.

Mientras eso sucede en el ámbito nacional, los dirigidos por Óscar Ramírez buscan levantar por tercer año consecutivo la Copa Centroamericana.

Luego de sellar su boleto a la final ante el Olimpia, se medirán con el Xelajú de Guatemala: el 28 de noviembre jugarán en casa y el 3 de diciembre disputarán la vuelta en Ciudad de Guatemala.

El primer partido de esta exigente serie de compromisos será el 20 de noviembre y el último el 7 de diciembre.