Todo lo que dijo Óscar Ramírez tras clasificar a una nueva final

El estratega de Alajuelense, Óscar Ramírez, se mostró satisfecho con el pase a la final de Copa Centroamericana, luego de vencer en penales al Olimpia en Honduras.

Estas fueron las declaraciones del Macho en conferencia de prensa.

Análisis del partido: Era un clásico y era un partido al límite, se hizo lo que estaba entre nuestras posibilidades, tuvimos jerarquía y sacamos provecho. Al final se decide en penales y nuestros muchachos y portero muy bien.

Charla en el medio tiempo: Yo los felicité a los muchachos en el primer tiempo y que teníamos que seguir igual. Tuvimos las variantes que es algo importante porque los que entran nos dan ese segundo aire. Yo quiero felicitar a los muchachos, solo un fallo tuvimos, no nos perdonaron, pero tuvimos la capacidad de empatar y buscar rematarlo.

Paciencia: Era importante tenerla, Olimpia jugó más directo y nosotros planteamos un partido con saber atacar y defender. Ganamos los duelos por el físico que manejan ellos. Varios muchachos se jugaron un partidazo. No los dejamos crecer.

Cerrar de visita: Es una condición que se nos dio desde que perdimos ante Plaza Amador y no ganar el grupo. Nos toca cerrar así la final que viene. Hemos hecho buenos partidos.

Luchas ante la adversidad: Cada quien tiene su librillo, si somos bicampeones de Centroamérica es porque lo hemos hecho muy bien. Esta vez hemos tenido que cerrar de visita. Hemos estado en finales nacionales, el saber cerrar tiene su forma. Dios quiera poder cerrar de primeros en el campeonato nacional.

Washington Ortega: Él es penalero, nos da tranquilidad y tuvo mucho que ver. Lideó con tres penales y con repetición incluida, eso habla de la calidad, él ha sido uno de los grandes fichajes de Alajuelense.