Tema Fernán Faerrón enciende el debate en Alajuelense

El tema de Fernán Faerrón enciende el debate en Alajuelense. El futbolista publicó esta semana su deseo de permanecer en el equipo, al mismo tiempo que Agustín Lleida reveló que el jugador desea marcharse al extranjero y hasta se muestra esquivo cuando se le consulta por el tema.

En pleno mercado de fichajes, Faerrón ha sido uno de los temas centrales en el Centro de Alto Rendimiento.

Lleida fue el primero en referirse al respecto al revelar que el defensor se quería marchar del club.

​“Él (Faerrón) ha manifestado muchísimas veces que quiere salir de la Liga, que quiere jugar en el extranjero. Nosotros le hemos hecho saber tanto a él, a su padre y a su representante, terminando la final, que tiene las puertas abiertas para negociar con cualquier equipo en el extranjero. Por parte de la Liga va a haber cualquier tipo de facilidad para cumplir el deseo que él tiene”, expresó Lleida.

Tan solo cinco días después, el jugador posteó en Instagram que deseaba estar en la Liga.

Fernán subió una imagen acompañada de un texto en el que también mostraba autocrítica y deseos de mejorar.

“Desde el primer día hasta hoy, he sentido a la Liga Deportiva Alajuelense como mi hogar y estoy seguro que así será por siempre, sé que no soy perfecto, tengo mucho por mejorar y aprender, pero hay algo que tengo muy claro y es que quiero estar aquí y dar todo por estos colores el tiempo que Dios así me lo permita“, publicó el zaguero.

Pero no todo quedó ahí, pues este jueves se le consultó a Lleida puntualmente si Faerrón podría dejar el equipo en las próximas horas, pero esquivó la respuesta.

"Es un tema que hemos venido hablando mucho y no viene al caso en una conferencia como la de hoy, en la que venimos muy contentos a presentar a estas incorporaciones que nos darán muchas alegrías", agregó Lleida en la presentación de Yael López, Marco Meneses, el panameño Freddy Góndola y al argentino Israel Escalante.

¿Qué sucede puertas hacia adentro entre Faerrón y Lleida? Solo lo saben los involucrados. Lo cierto es que es uno de las principales dudas del plantel antes del debut en el Clausura.

Este medio llamó y le envió mensajes a José Luis Rodríguez, agente del futbolista, pero no se obtuvo respuesta.