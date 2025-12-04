Técnico de Xelajú: "No es penal, es un regalo adelantado"

El técnico de Xelajú, Amarini Villatoro, criticó al arbitraje en la final perdida ante Alajuelense por Copa Centroamericana.

Un polémico penal sobre Fernando Piñar terminó canjeado por gol en los pies de Ronaldo Cisneros.

Villatoro se mostró molesto porque la acción terminó incidiendo en el resultado del compromiso, 1-1 en tiempos de reposición.

"Es una jugada determinante que nos da mucha rabia. Creo que fue injusto (...) No es penal, es un regalo adelantado", comentó el estratega.

Villatoro calificó de "famoso penal" la jugada sobre Piñar y dijo que no iba a referirse al arbitraje.



"Es increíble. No voy hablar del arbitraje porque después multan al equipo. El rival ya estaba desesperado y se encontró con ese penal", agregó.