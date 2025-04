TAS revela por qué el proceso de Grupo Pachuca es más rápido que el de Alajuelense

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le reveló a Teletica.com la razón por la que el proceso de Grupo Pachuca se tramita de forma más acelerada que el de Liga Deportiva Alajuelense.

Entre la apelación al TAS y la audiencia de Alajuelense pasarán 79 días, mientras que entre la apelación al TAS y las audiencias de Grupo Pachuca transcurrirán 33 días.

“La apelación de Alajuelense se presentó antes que las demás y sigue un calendario diferente. Este procedimiento no se agilizó (a falta de acuerdo entre las partes), a diferencia de las apelaciones de León y Pachuca”, respondió el TAS ante consulta de este medio.

Es decir, las partes (León, Pachuca y FIFA) no estuvieron de acuerdo con la Liga en realizar un proceso agilizado.

En un comunicado de prensa del 4 de abril de 2025, relativo a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, se indicó que “Las apelaciones se tramitarán conforme al procedimiento acelerado acordado por las partes”. Esto indica que las apelaciones de Pachuca y Club León se tramitarán conforme al procedimiento acelerado (R52, Reglamento de Procedimiento del TAS).

La audiencia del caso entre Alajuelense vs. León, Pachuca y FIFA será el 23 de abril en Madrid, España.

El TAS dio a conocer este martes que el 5 de mayo serán las tres audiencias de Grupo Pachuca.



La primera será Club Pachuca vs. FIFA y las otras dos corresponden a León vs. FIFA.



Cabe recordar que Grupo Pachuca presentó tres apelaciones diferentes. De ahí que sean tres audiencias distintas.



El TAS también respondió a Teletica.com que no hay fecha para la decisión.



“El Panel tomará un tiempo para deliberar antes de tomar una decisión. No es posible en este momento confirmar cuánto tiempo tomará”, informó el Tribunal.



Además, el TAS confirmó también, a este medio, que la apelación de Alajuelense sigue un calendario completamente distinto a de las apelaciones presentadas por Grupo Pachuca. De esto se puede concluir que el TAS definitivamente no unificará los expedientes.



“La audiencia de Alajuelense tendrá lugar el 23 de Abril de 2025. Esta apelación fue presentada antes que las otras [las de Grupo Pachuca] y sigue un calendario diferente”, concluye el texto suministrado a este medio por el TAS.