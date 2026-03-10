Son Heung-Min y Hugo Lloris, las dos estrellas mundiales que enfrentará la Liga

Ambos compartieron muchos años en el Tottenham de Inglaterra, ahí brillaron e incluso participaron en la fina de la Champions League del 2019 que perdieron a manos del Liverpool.

El coreano Son Heung-Min y el portero francés Hugo Lloris, serán sin duda dos de las principales figuras de Los Angeles FC que tendrá cara a cara Alajuelense a partir de este martes (9 p. m.) en la Copa de Campeones de Concacaf.

Los manudos llegan como actuales campeones de Centroamérica y por eso están sembrados en los octavos de final.

Por su parte, el LAFC viene de barrer literalmente al Real España de Honduras con un global de 7-1.

Desde agosto del 2025, y tras desembolsar 26 millones de dólares en transacción, el surcoreano Heung-ming Son llegó al equipo angelino con la casaca de estrella mayor y de inmediato no defraudó.

En 18 partidos con los estadounidenses, suman 13 tantos y 9 asistencias.

Su calidad se transmite a su valor en el mercado. Según Transfermarkt, su salario anual es de $11,152,852, casi idéntico al valor de mercado de toda la plantilla de Alajuelense $11,328,163.

Mientras que en el arco destaca el francés Hugo Lloris, campeón del mundo en Rusia 2018.

Lloris es el guardameta indiscutible y ya todo un símbolo de la franquicia que suma ya 95 partidos con el club, pese a que ya cuenta con 39 años y un valor en el mercado de apenas 1 millón de euros.

Pero a parte de ellos dos, también aparece Denis Bouanga de Gabón, quien es el principal goleador del equipo pese a ser extremo.

Suma 105 goles en 157 partidos disputados, lo que lo coloca como uno de los más efectivos del equipo. Además su valor del mercado está en 8 millones de euros.

Por si fuera poco, para este torneo sumaron al canadiense Stephen Eustaquio, proveniente a préstamo del Porto FC y con un valor de 7 millones.

Además, también destacan el venezolano David Martínez, uno de los goleadores y el mediocentro, Timothy Tillman.

El valor del mercado de los angelinos es de 68,20 millones de euros, mientras que de la Liga apenas es de 9.80 millones.

No cabe duda que el reto será mayúsculo para los rojinegros, que no solo se enfrentarán al gran favorito a dejarse el torneo, si no también, uno de los mejores equipos de toda América.



