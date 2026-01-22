¿Solo Alajuelense ha jugado cada tres días? Aquí lo verificamos
“No tenemos espacio para trabajar”, dijo Óscar Ramírez.
“No tenemos espacio para trabajar. Ustedes han visto que nosotros jugamos cada tres días, es jugar, recuperar, jugar, los cinco partidos es lo mismo. Hay equipos que tienen cuatro o cinco días para trabajar, nosotros no tenemos ese espacio. Nosotros estamos jugando cada tres días y hay otros que juegan cada cuatro o cinco. No tengo espacio para trabajar, jugamos cada tres días”, comentó Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense.
Para El Macho, el inicio ha sido complejo porque no tiene tiempo entre los partidos.
En Teletica.com revisamos las primeras tres fechas de todos los equipos y este es el resultado que tendrán luego de la fecha 3.
Alajuelense, Herediano y Guadalupe han jugado tres partidos en siete días.
Cartaginés y Liberia han disputado sus partidos ocho días. Puntarenas, Sporting y San Carlos con tres partidos cada 9 días y Saprissa y Pérez Zeldón con tres encuentros cada 10.
Aquí el detalle:
Alajuelense: 3 partidos en 7 días
Fecha 1: Jueves
Fecha 2: Domingo
Fecha 3: Miércoles
Saprissa: 3 partidos en 10 días
Fecha 1: Martes
Fecha 2: Sábado
Fecha 3: Jueves
Cartaginés: 3 partidos en 8 días
Fecha 1: Miércoles
Fecha 2: Sábado
Fecha 3: Miércoles
Liberia: 3 partidos en 8 días
Fecha 1: Jueves
Fecha 2: Domingo
Fecha 3: Jueves
Herediano: 3 partidos en 7 días
Fecha 1: Miércoles
Fecha 2: Sábado
Fecha 3: Martes
Pérez Zeledón: 3 partidos en 10 días
Fecha 1: Martes
Fecha 2: Domingo
Fecha 3: Jueves
Puntarenas FC: 3 partidos en 9 días
Fecha 1: Martes
Fecha 2: Sábado
Fecha 3: Miércoles
Sporting FC: 3 partidos en 9 días
Fecha 1: Miércoles
Fecha 2: Domingo
Fecha 3: Jueves
Guadalupe: 3 partidos en 7 días
Fecha 1: Miércoles
Fecha 2: Domingo
Fecha 3: Martes
San Carlos: 3 partidos en 9 días
Fecha 1: Martes
Fecha 2: Domingo
Fecha 3: Miércoles