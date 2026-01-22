EN VIVO
Clock

de HS

Liga Deportiva Alajuelense

¿Solo Alajuelense ha jugado cada tres días? Aquí lo verificamos

“No tenemos espacio para trabajar”, dijo Óscar Ramírez.

Cartaginés vs. Alajuelense. Foto: Prensa Alajuelense
Cartaginés vs. Alajuelense. Foto: Prensa Alajuelense
Por Daniel Jiménez 22 de enero de 2026, 16:19 PM

“No tenemos espacio para trabajar. Ustedes han visto que nosotros jugamos cada tres días, es jugar, recuperar, jugar, los cinco partidos es lo mismo. Hay equipos que tienen cuatro o cinco días para trabajar, nosotros no tenemos ese espacio. Nosotros estamos jugando cada tres días y hay otros que juegan cada cuatro o cinco. No tengo espacio para trabajar, jugamos cada tres días”, comentó Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense.

Para El Macho, el inicio ha sido complejo porque no tiene tiempo entre los partidos.

En Teletica.com revisamos las primeras tres fechas de todos los equipos y este es el resultado que tendrán luego de la fecha 3.

Alajuelense, Herediano y Guadalupe han jugado tres partidos en siete días.

Cartaginés y Liberia han disputado sus partidos ocho días. Puntarenas, Sporting y San Carlos con tres partidos cada 9 días y Saprissa y Pérez Zeldón con tres encuentros cada 10.

Aquí el detalle:

Alajuelense: 3 partidos en 7 días

Fecha 1: Jueves
Fecha 2: Domingo
Fecha 3: Miércoles

Saprissa: 3 partidos en 10 días

Fecha 1: Martes
Fecha 2: Sábado
Fecha 3: Jueves

Cartaginés: 3 partidos en 8 días

Fecha 1: Miércoles
Fecha 2: Sábado
Fecha 3: Miércoles

Liberia: 3 partidos en 8 días

Fecha 1: Jueves
Fecha 2: Domingo
Fecha 3: Jueves

Herediano: 3 partidos en 7 días

Fecha 1: Miércoles
Fecha 2: Sábado
Fecha 3: Martes

Pérez Zeledón: 3 partidos en 10 días

Fecha 1: Martes
Fecha 2: Domingo
Fecha 3: Jueves

Puntarenas FC: 3 partidos en 9 días

Fecha 1: Martes
Fecha 2: Sábado
Fecha 3: Miércoles

Sporting FC: 3 partidos en 9 días

Fecha 1: Miércoles
Fecha 2: Domingo
Fecha 3: Jueves

Guadalupe: 3 partidos en 7 días

Fecha 1: Miércoles
Fecha 2: Domingo
Fecha 3: Martes

San Carlos: 3 partidos en 9 días

Fecha 1: Martes
Fecha 2: Domingo
Fecha 3: Miércoles

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas