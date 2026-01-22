¿Solo Alajuelense ha jugado cada tres días? Aquí lo verificamos

“No tenemos espacio para trabajar. Ustedes han visto que nosotros jugamos cada tres días, es jugar, recuperar, jugar, los cinco partidos es lo mismo. Hay equipos que tienen cuatro o cinco días para trabajar, nosotros no tenemos ese espacio. Nosotros estamos jugando cada tres días y hay otros que juegan cada cuatro o cinco. No tengo espacio para trabajar, jugamos cada tres días”, comentó Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense.



Para El Macho, el inicio ha sido complejo porque no tiene tiempo entre los partidos.



En Teletica.com revisamos las primeras tres fechas de todos los equipos y este es el resultado que tendrán luego de la fecha 3.



Alajuelense, Herediano y Guadalupe han jugado tres partidos en siete días.



Cartaginés y Liberia han disputado sus partidos ocho días. Puntarenas, Sporting y San Carlos con tres partidos cada 9 días y Saprissa y Pérez Zeldón con tres encuentros cada 10.



Aquí el detalle:



Alajuelense: 3 partidos en 7 días



Fecha 1: Jueves

Fecha 2: Domingo

Fecha 3: Miércoles



Saprissa: 3 partidos en 10 días



Fecha 1: Martes

Fecha 2: Sábado

Fecha 3: Jueves



Cartaginés: 3 partidos en 8 días



Fecha 1: Miércoles

Fecha 2: Sábado

Fecha 3: Miércoles



Liberia: 3 partidos en 8 días



Fecha 1: Jueves

Fecha 2: Domingo

Fecha 3: Jueves



Herediano: 3 partidos en 7 días



Fecha 1: Miércoles

Fecha 2: Sábado

Fecha 3: Martes



Pérez Zeledón: 3 partidos en 10 días



Fecha 1: Martes

Fecha 2: Domingo

Fecha 3: Jueves



Puntarenas FC: 3 partidos en 9 días



Fecha 1: Martes

Fecha 2: Sábado

Fecha 3: Miércoles



Sporting FC: 3 partidos en 9 días



Fecha 1: Miércoles

Fecha 2: Domingo

Fecha 3: Jueves



Guadalupe: 3 partidos en 7 días



Fecha 1: Miércoles

Fecha 2: Domingo

Fecha 3: Martes



San Carlos: 3 partidos en 9 días



Fecha 1: Martes

Fecha 2: Domingo

Fecha 3: Miércoles