Socios de Alajuelense dan luz verde a compra de terreno para nuevo estadio

Luego de que se les presentara el proyecto para un nuevo estadio, los socios de Liga Deportiva Alajuelense dieron el visto bueno para iniciar el proceso con el que el club pretende contar con una nueva casa.

Con 297 socios presentes se realizó la votación, en la que solo hubo 52 votos en contra y seis personas se abstuvieron de participar.

“En una votación histórica, las y los asociados, máxima autoridad del club, aprobaron la compra del terreno en el que se construirá el nuevo estadio de Liga Deportiva Alajuelense, dando un paso trascendental en la historia rojinegra”, explicó el club mediante su departamento de prensa.

El proyecto contempla un terreno de 16 hectáreas en La Garita de Alajuela, cerca de El Coyol y sobre la Ruta 1. La primera etapa proyecta un recinto para 25.000 personas, con 1.000 parqueos no asfaltados, además de obras para un tránsito fluido y áreas para plataformas de transporte.

​La aprobación actual solo incluye el terreno, el anteproyecto y el presupuesto. El diseño, inspirado en el León, contará con un nivel principal con clubes, museo y tienda; palcos; nivel superior con bebidas, comida y servicios, así como gradería superior.

Además, el túnel de salida tendrá un club y el pasillo exhibirá las copas. Además, el complejo funcionará como venue de entretenimiento con vestuarios para artistas.

En el plano financiero, la Liga no asumirá deuda ni comprometerá su flujo. El proyecto se financiará con preventas y la opción de compra del terreno rige de noviembre a noviembre de 2027.





“Este proyecto no se concibe únicamente como un estadio, sino como un distrito de entretenimiento que trasciende el día del partido. El estadio será un recinto diseñado bajo las mejores prácticas del fútbol, incorporando las últimas tendencias en entretenimiento y experiencia para los aficionados. Más allá de ofrecer condiciones de primer nivel para el deportista, el proyecto pone al aficionado en el centro, convirtiéndolo también en protagonista de la experiencia”, señaló Omar Quesada, líder regional de la práctica de Sports de Gensler Costa Rica.

