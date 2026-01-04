"Si todo sale bien, va a querer continuar", dicen en la Liga sobre futuro de Óscar Ramírez

El gerente deportivo, el mexicano Carlos Vela, brindó un análisis del mercado de fichajes de la Liga, que recién comienza.

En la transmisión de los 90 Minutos por la Vida, Vela conversó con Teletica Deportes Radio sobre aspectos como el técnico Óscar Ramírez, el fichaje de Kenneth Vargas y las salidas que ha reportado el equipo.

Estas fueron las declaraciones más importantes de Vela:

Renovación de Óscar Ramírez: Estamos muy contentos con Óscar, fue un semestre redondo y Óscar fue parte fundamental del éxito. Hoy no pasa ni siquiera por la cabeza de él pensar en eso, estamos empezando el semestre con la misma ilusión y las cosas de manera natural y orgánica se irá dando, él es liguista de corazón y ama el club. Yo espero que si todo sale bien él va a querer continuar con nosotros.

Rodrigo Auzmendi: La verdad el semestre pasado cometí una indiscreción sobre un jugador que no estaba en el equipo y prefiero no referirme a quienes no están aquí. Lo veo difícil y lejano.



Regreso: Ya le dimos vuelta al a pagina con toda la ambición y aspiración de volver a pelear por todos los títulos.



Llegada de Kenneth Vargas: Bien, es amigo de muchos, compañero de selección de varios, su adaptación es como si hubiera estado desde siempre, tenemos expectativas.

Fichajes: Estamos en análisis de varias posibilidades, sí vamos a reforzar el plantel, eso es un hecho, la ventana de contrataciones es amplia. No puedo hablar de las negociaciones, pero sí vamos a reforzar el equipo.



Más salidas que llegadas: Tenemos un compromiso pleno por reforzar el equipo, han salido algunos jugadores que se han ido a préstamo y creemos que les puede venir bien. Estamos conscientes que vamos a reforzar el equipo y la aspiración es la máxima, ganar todos los títulos.

Más salidas: Mientras el mercado esté abierto hay posibilidades que no dependen tanto de nosotros.

Posiciones de fichajes: Estamos analizando todas las posiciones, estamos todavía terminando de hacer un análisis final.