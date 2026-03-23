Semestre de Alajuelense sigue en un sube y baja

La Liga Deportiva Alajuelense cayó ante Herediano el sábado en horas de la noche. La derrota llega en momentos en que parecía que los manudos comenzaban a encaminar su paso por el Clausura.

En términos generales así ha sido el 2026 de La Liga. Un sube y baja de resultados.

Los rojinegros han disputado 17 partidos en tres competencias. Tienen 5 victorias, ocho derrotas y cuatro empates, para un rendimiento del 37%.

En el Clausura son cuartos con 18 unidades, las mismas que Liberia y Sporting. Tienen marca de cinco ganados, tres empates y cinco derrotas.

En 13 fechas han estado en la sexta casilla en siete jornadas, uan en la octava, una en la cuarta, una en la quinta y tres en la cuarta.

En el Torneo de Copa tuvieron dos tropiezos ante Liberia para quedar eliminados y en la Copa de Campeones de Concacaf empataron en casa de Los Angeles FC y perdieron el Morera Soto.

“Esto es como un carro. Lo apretamos mucho el semestre anterior y ahora tenemos que ajustar, meterlo al taller, arreglar el motor, cambiar llantas… es decir, ajustar”, comentó Óscar Ramírez, dejando claro que el equipo necesita correcciones urgentes para mantenerse en la pelea.

El cierre de la fase regular se vislumbra muy peleado para los actuales campeones, que tienen que medirse con Guadalupe, Sporting, Saprissa, Puntarenas y Liberia.