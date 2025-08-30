“Se ve alegre”: Así observa Óscar Ramírez en el regreso de Joel Campbell

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, afirmó que Joel Campbell está “alegre”, luego de estar de regreso tras una lesión.

Campbell recién volvió ante el Antigua de Guatemala tras superar una lesión muscular grado 1 en la zona isquiotibial de la pierna izquierda

“Con Joel me refiero yo cuando entra a la cancha. Es que se ve alegre. En un momento creo que él ha sido consciente de su trabajo físico, de su alimentación, de muchos factores que están pasando y que él ha retomado”, comentó Ramírez en la conferencia previo al clásico nacional de este sábado a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.

Desde la óptica del Macho Ramírez, a Campbell se le ve feliz y eso se ve reflejado en la cancha.

“A mí me agrada verlo con esa alegría que uno que pasó por esos tiempos ya cuando entra a los 30 y algo y todo, que yo creo que tienen que ser momentos bonitos porque no es que lo esté retirando, pero ya comienza uno a ver más cerca el asunto. Y creo que en eso él ha sido consciente y ha trabajado de muy buena manera”, añadió.

En este clásico, el Macho podrá contar con Joel, quien cerró este viernes la preparación para el partido.