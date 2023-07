¿Se siente valorado Johan Venegas en el fútbol nacional? Esto responde el jugador

“Creo que también se ha subestimado un poco lo que ha sido mi consistencia durante muchísimos años, que tal vez fuera otro jugador, tal vez lo hubieran valorado un poco más, pero al final es lo que es, nunca le he dado importancia a si me valora o no me valora sino que le he dado importancia al trabajo en el día a día y a partir de eso ayudar a mis compañeros”, expresó el delantero.

“No, no, no. No estoy hablando de la afición ni nada. Para que después no pongan temas que no son.

“Tengo muchísimos goles en partidos de semifinal, tengo muchísimos goles en partidos de final también, obviamente que por lo que sucedió, o sea, se me va a achacar, sé que se me va a exigir mucho porque yo sé lo que yo valgo, sé la calidad de jugador que soy, la capacidad que tengo y nunca le he huido a eso. Siempre trabajo en el día a día y me esfuerzo porque sé lo que yo puedo dar, sé lo que se me exige y sé lo que yo represento”, añadió.

“Siempre voy a trabajar, siempre voy a ir hacia adelante porque si rebobinamos un poco el casete mi carrera ha sido así o sea he trabajado, ha habido momentos difíciles, me he levantado, he tenido momentos buenos, he vuelto a tener momentos difíciles pero siempre he trabajado, siempre he seguido hacia adelante, siempre he tenido una mentalidad muy, muy fuerte y es lo único que yo conozco, el trabajo, el día a día y sé que este torneo voy a trabajar, voy a hacer las cosas bien y sé que va a ser también un gran torneo para mí”, concluyó.