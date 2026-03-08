¿Se siente preparado Wardy Alfaro para asumir la Liga en caso de que Óscar Ramírez no renueve?

El asistente técnico de Liga Deportiva Alajuelense, Wardy Alfaro, evacuó dos dudas que rondan en el liguismo: ¿Está preparado para asumir el banquillo en caso de que Óscar Ramírez no renueve? ¿Qué funciones cumplía Marcelo Sarvas y si se extraña en el plantel?

Estas interrogantes fueron contestadas por Alfaro en la transmisión de Teletica Deportes Radio.

Renovación de Óscar Ramírez y si está preparado para ser técnico: La pregunta se divide en tres escenarios, lo primero es la decisión del profe que lo veo super bien, estable, momentos difíciles en este torneo, pero le ha puesto el pecho a las balas. Sobre si me siento preparado, me siento muy preparado, si llega algún día acá o en otro club, deseo que sea acá y lucharé. El tercer escenario es la toma de decisión al nivel de la directiva. Yo soy un apasionado del fútbol y doy mi mejor versión.

Baja de Marcelo Sarvas: Bueno... Sarvas manejaba tareas dentro de los días diarios conmigo, las tareas ahora las manejo un poco más yo. Las acciones defensivas y balón parado, ahora las maneja Andrés, el hijo del profe.

Mensaje de amistad: Quiero darle un mensaje de fortaleza a nuestro amigo "Balde" que está pasando un momento complicado.

¿Dupla Zaldívar-Cisneros descartada?: Todos los partidos son diferentes, si hablamos de estructura, esquema o sistemas podemos utilizar misma estructura con diferentes jugadores.

Ángel Zaldívar: Es un punta, es un 9 que puede descender a jugar como 10. ¿Qué ha pasado? Los demás equipos juegan 1-5-3-2, 1-4-1-4-1. Esa versatilidad que tiene Ángel de jugar detrás del punta o de 10. Su mejor versión la hemos visto de 10. Es un gran punta, pero es un tema de toma de decisiones. Los clubes nos cierran por dentro, entonces probamos con juego por fuera.

Baja de Lucumí para LAFC: Correcto, descartado por lesión.

Alineación ante San Carlos: Partido a partido por la necesidad que tenemos de mostrar nuestra mejor versión y darle continuidad al equipo.