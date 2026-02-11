Se le acaba el contrato a Joel Campbell: ¿Lo renovarán?

El futbolista Joel Campbell sorprendió cuando firmó con Alajuelense. Ese capítulo ya es conocido. En junio se acaba su contrato y ya la pregunta ronda a la afición: ¿Seguirá vestido de rojinegro?



Carlos Vela, gerente deportivo manudo, conversó sobre este tema en Teletica Deportes Radio, en una entrevista en la que el personero analizó la eliminación del Torneo de Copa.

“El tema de Joel es de decisión de Óscar, si juega de inicio, entra de cambio o sale, viene trabajando bien, día a día, no hay un reproche, la cancha habla y esperemos que pueda ser el jugador que todos hemos visto y que tenemos confianza que va a salir adelante”, comentó Vela.

El gerente erizo destacó que en la planilla también hay una dura competencia por un puesto en la alineación titular.



“Hay competencia interna y nos hace crecer como equipo. Yo te diría que es un tema que va en evaluación constante como todos los compañeros”, añadió Vela.



Joel ha jugado seis partidos en el Clasura para un total de 181 minutos. Tiene una asistencia, mientras que en Torneo de Copa disputó 140 minutos en los dos juegos ante Liberia.



Con el club, Campbell, de 33 años, ha ganado dos Torneos de Copa, una Recopa, un título nacional y dos Copqs Centroamericanas.

