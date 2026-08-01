¿Se critica antes de tiempo a Ismael Rescalvo? Esto dice Van der Putten

La Liga contrató al técnico español Ismael Rescalvo. Algunos aficionados y prensa deportiva cuestionaron su arribo al club manudo.

Este viernes, en la presenta del nuevo uniforme del club, Teletica.com le consultó a Van der Putten si se hacía juzgado antes de tiempo a Rescalvo sin dar tiempo a que muestre su puesta en escena.

“Yo creo que es normal, en la Liga estamos acostumbrados a esa presión, a esa crítica, a la necesidad constante de todos los partidos de sumar de tres, de ganar”, destacó Van der Putten, quien aún se recupera de una lesión de ligamento cruzado anterior.

El zaguero reconoció la responsabilidad de vestir los colores rojinegros y eso pasa con Rescalvo.

“Sabemos la responsabilidad que tenemos encima cada vez que representamos el escudo y esta camiseta. Yo creo que todos sabemos que si no ganamos un partido se nos va a criticar, se nos va a cuestionar. “Depende de nosotros seguir mejorando y poco a poco devolviéndole esa confianza a la afición, sumando de tres y ganando. Es lo que la gente quiere”, respondió.

Además, el defensor afirmó que en un club como la Liga la presión es pan de cada día.

“Yo creo que es mejor jugar con presión y con esa ambición de que todos los torneos hay que ganarlos. Yo creo que todo jugador prefiere jugar con un equipo en el que se juega la vida cada partido. Yo creo que es parte de la responsabilidad y el disfrute que tenemos que tener como jugadores de la Liga”, concluyó.

La Liga juega este sábado a las 8 p. m. ante Escorpiones en el Morera Soto.