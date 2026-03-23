Santiago Van der Putten tras lesión: "Todo reto es una oportunidad para crecer"

El defensor Santiago Van der Putten sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

El jugador publicó este lunes un video en sus redes sociales en el que agradecía el apoyo tanto de la hinchada liguista como el de otras aficiones.

"E﻿stos días han sido un poquito difíciles para mí y complicados, y definitivamente hacer este video es bastante difícil y encontrar las palabras para explicar lo que siento también, pero si algo quería hacer y empezar es agradeciéndole a todas las personas que se han tomado el tiempo de mandarme un mensaje, darme sus muestras de cariño, su apoyo, desearme todo lo mejor", comentó Van Putten.

Específicamente sobre el apoyo rojinegro, indicó que siempre lo han apoyado y acuerpado en todo momento. Ya sea cuando se lesionó en el 2022 o cuando llegó en el 2020.

"Si algo me comprometo y si algo voy a hacer es que toda adversidad, todo reto, es una oportunidad para crecer, para mejorar, para aprender, y estoy totalmente convencido que la manera que yo voy a repagar y agradecer todo lo que la gente está haciendo conmigo es volviendo aún mejor y más fuerte", añadió.

Por último, cerró su publicación con un mensaje sobre sus compañeros de vestuario: "Yo sé que mis compañeros van a hacerlo de la mejor manera este torneo, que todos estamos juntos, que estamos unidos, y en este momento es cuando más se demuestra la familia que somos. Pura vida, saludos, un abrazo, y nos vemos en 10 meses".



