San Carlos le hace un guiño a Joel Campbell en medio de puertas cerradas

En medio de un mercado tico que comienza a cerrársele a Joel Campbell salta San Carlos para hacerle un guiño al exmundialista.

La Liga ya le dio las gracias, Saprissa, Herediano y Sporting dijeron públicamente que no irán por Joel en el mercado de piernas.

Sin embargo, esto cambió con los Toros del Norte, un club que dirige Walter Centeno y que piensa en grande para la próxima campaña.

Carlos Acosta, gerente deportivo, conversó a Teletica.com y afirmó: "Joel, por todo lo que encierra, interesa, dentro de todas las posibilidades... pagarlo no lo sé porque no sé lo que pueda pretender. No lo he hablado con Walter Centeno, pero Joel siempre va a ser un jugador importantístimo, sabemos su calidad".

Al consultársele por qué mientras otros clubes le cierran la puerta de entrada, los norteños le abren una posibilidad, Acosta indicó.

"San Carlos se ha caracterizado por ser una buena plataforma de exposición de jugadores, en medio de la inmediatez al jugador le gusta, se queda y son muy pocos los que vienen y se van sin pena ni gloria.

"Para nosotros sería un privilegio tener a un exmundialista, a alguien de categoría de él siempre y cuando Walter Centeno quiera", añadió.

Acosta fue claro en que no sabe cómo se encuentra, pero no duda de su calidad.

"No sé el día a día de él, pero entre todo... un jugador convencido agarrándole el gusto al equipo y todo, sintiéndose en casa tiende a dar lo mejor de sí, no sé si estará para 90, 60, 30 minutos, no lo sé. Siempre es un jugador que interesa, una jugada te puede", acotó.

Teletica.com buscó a Joel para conversar sobre su presente y su paso por la Liga, pero el futbolista declinó la entrevista.

Además, también se intentó conversar con Joaquim Batica, su representante, pero tampoco fue posible.

Declaraciones de presidentes o gerentes deportivos:

Jafet Soto, presidente de Herediano, a Teletica Deportes Radio: "No, nada, aquí el que arma los equipos soy yo, así que no, absolutamente, no".



Roberto Artavia, presidente de Saprissa, en Podcast Entre Líneas y Palco de Pie: "Diay, si quiere ir a platea, yo lo invito”.



José Miguel Cubero, gerente deportivo de Sporting, a Tigo Sports: "Me contactaron a ver si había la posibilidad de que fuera parte de Sporting. Desde un inicio, conversando con el cuerpo técnico y no hay opción".