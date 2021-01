El lateral de Liga Deportiva Alajuelense, José Andrés Salvatierra, se mostró muy agradecido con la renovación por un año más con los rojinegros.

Para Salvatierra, el interés de la directiva y el cuerpo técnico por su firma, demuestra que se valora su trabajo dentro del terreno de juego y su esfuerzo en cada práctica.

“Muy agradecido con el club con la afición con la directiva con Agustín y el cuerpo técnico por la confianza y el apoyo que me dieron, y verlos feliz por el momento que se da la renovación como persona me hace sentir bien porque acá en el club me valoran por la parte humana”, mencionó el futbolista de 31 años.

Salvatierra destacó que quedarse un año más en la Liga es un gusto para él, pues es un camerino “increíble y con un cuerpo técnico que trabaja siempre por lo mejor para el club”.

Además, mandó un mensaje a los que suelen criticarlo por aspectos que, según él, van más allá del fútbol.

“Persistir, nunca insistir. Esto es obra del trabajo día a día. A veces se me critica por errores extra-cancha y falta valorar más el día a día en el club y la directiva ha visto y valorado todo esto, uno siempre tiene que estar agradecido”, explicó.

El futbolista asegura que desde pequeño está acostumbrado a sortear “obstáculos” que lo han ido preparando para afrontar todas esas críticas sin sentido que se hacen hacia su persona.

“Las cosas pasan por algo y siempre tienen un porqué. Las cosas nunca han sido muy fáciles para mí, siempre han aparecido obstáculos y siempre logré esquivarlos y seguir adelante, todo eso me fue preparando para lo difícil que ha sido la carrera en cuanto a críticas y todo eso me ha hecho muy fuerte”, explicó.

Salvatierra y Alajuelense comenzarán su camino al bicampeonato en el Torneo de Clausura 2021 la próxima semana ante Pérez Zeledón por la primera fecha del certamen.