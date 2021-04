Salvatierra: "Ante el Atlanta tenemos que ser más agresivos"

El lateral de Alajuelense, José Andrés Salvatierra, aseguró que los manudos deberán ser más agresivos, para así buscar una remontada ante el Atlanta United por la Concacachampions.

Tras perder el primer duelo en casa 0-1, la Liga deberá salir este martes proponiendo más en ataque pese a que de momento no contarán con siete futbolistas, entre ellos pilares como Bryan Ruiz, Johan Venegas y Alex López.

Tras perder el primer duelo en casa 0-1, la Liga deberá salir este martes proponiendo más en ataque pese a que de momento no contarán con siete futbolistas, entre ellos pilares como Bryan Ruiz, Johan Venegas y Alex López.

El técnico de Alajuelense aún no descarta a los seleccionados que no pudieron viajar a EE.UU. por problemas migratorios, aunque la situación es difícil.

“Lo hemos hablado en el grupo desde que arrancó el tema de las visas, y el grupo lo tiene claro. El futbolista que este en Liga Deportiva Alajuelense tiene que dar el 100% y jugar y mantener el nivel del equipo.

“Todos los jugadores tienen clara su idea y su posición y lo que tienen que hacer, las bajas son de peso, pero los jugadores que lo vayan a sustituir lo pueden hacer de la mejor manera”, mencionó en conferencia de prensa previo al juego.

Salvatierra cree que el partido será muy similar a lo mostrado la semana anterior por los estadounidenses, pero indicó que pese a las bajas la Liga tiene que mostrar su cara ofensiva.

“Creo que será intenso, un partido de mucha intensidad. Si bien es cierto no pudimos aprovechar la ventaja que tuvimos y cuando estuvimos once contra once tuvimos opciones y mañana será un partido similar, pero tenemos que ser más agresivos porque perdimos el primer juego”, explicó.

Finalmente, el lateral de 31 años indicó que el resto de futbolistas experimentados que quedan en el plantel disponibles para este juego serán fundamentales para acompañar a los más jóvenes durante el partido.

“Hay que acercarse a los más jóvenes y hacerles ver lo bonito de estar en la competición, las oportunidades y las puertas que se abren cuando uno hace las cosas bien, además está el día a día donde uno los ve desempeñarse y es impulsarlos a que hagan lo que saben hacer en los entrenamientos”, concluyó.

Alajuelense enfrentará al Atlanta United este martes a partir de las 4 p. m. en transmisión que podrá seguir por Teletica Radio.