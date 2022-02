Salirse de las casillas le costó la titularidad a Leonel Moreira

Para entender la suplencia de Leonel Moreira en los primeros cinco partidos de Alajuelense hay que irse a diciembre del 2021. El meta empujó al periodista Daniel Martínez de Radio Monumental y recibió una sanción de cuatro partidos.

El castigo, unido al regreso de Miguel Ajú, quien ha mostrado buenas condiciones, tienen a Moreira en el banquillo manudo.

En criterio de los preparadores de porteros Ricardo González y Neighel Drummond esa sanción es el principal factor por el que Leo debe tener paciencia.

En criterio de González. Moreira debe sacar a relucir su experiencia para sobrellevar su cambio de rol en el equipo.

"Leo tiene madurez, quizás entiende, entre comillas, que puso un espacio disponible y que el otro compañero lo aprovechó. Como profesional debe aceptar que el muchacho lo sustituyó de buena manera y si él lo está haciendo bien tendrá que seguir hasta que el cuerpo técnico de Alajuelense decida", añadió.

Eso sí, para El Gallo hay un tema que puede inclinar la balanza en algún momento del semestre: la Selección Nacional.

"Si Moreira no juega en su equipo puede que la Liga ceda para ponerlo, pues su puesto en la Selección no estaría seguro al no estar jugando", añadió.