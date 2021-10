Rudé llega a Alajuelense con la presión de un título

Albert Rudé, nuevo técnico del Alajuelense, llega al Morera Soto con la presión del título, a un equipo que ha cambiado dos veces de entrenador en el Apertura y que viene de quedar afuera de Liga Concacaf a manos del último lugar de la liga de Guatemala.



El español, quien cuenta con experiencia como asistente técnico del uruguayo Diego Martín Alonso en Pachuca y Monterrey de México, así como en el Inter de Miami de la MLS, tendrá la oportunidad de dirigir a un equipo por primera vez.

“Me parece un riesgo muy alto, podría ser la última carta de Lleida, esto porque lleva a un técnico muy capacitado en diplomas, pero un signo de pregunta en la cancha”, señaló Minor Solano de Repretel.

“Creo que es una apuesta arriesgada. Alajuelense construyó un equipo para ser campeón, por lo que Rudé tiene la obligación de ganar el título y es una incógnita si es un técnico ganador o no, si es uno de procesos o títulos. Se barajaron otros nombres que uno podría pensar eran los idóneos para obtener resultados a corto plazo”, añadió el periodista de Deportivas del 13, Kenneth Meléndez.

Para David Goldberg, periodista de la agencia AFP en Costa Rica, la escogencia es sorpresiva.

“Es un nombre que sale para la afición y para la prensa de la nada, no estuvo entre los candidatos para la contratación de Marín, entonces es sorpresiva. No hay tanto problema que no tenga experiencia de entrenador principal, muchos entrenadores comienzan como asistentes, y sus experiencias son valiosas en equipos de mucho peso con salarios altos y egos grandes”, comentó el comunicador.

Tiempo y título.

Un vistazo por las redes sociales, donde la feligresía manuda ha estado muy activa, deja claro que la afición lo que quiere es un título, y en este semestre solo queda la oportunidad del campeonato nacional.

Este compromiso con un cetro lo dejó claro el mismo presidente de la institución, quien dijo la noche del miércoles: “Nuestra afición puede estar segura de que seguiremos tomando las decisiones que se requieran y exigiendo al máximo para elevar el desempeño de nuestros equipos hasta lograr el único objetivo válido, el campeonato”.

“El mayor reto será convencer a los jugadores para ser campeones. Llega con la urgencia del título y con poco tiempo. Los otros candidatos al cetro llevan más rato. Si no tiene un impacto inmediato en la planilla no será campeón”, sentenció el periodista deportivo Daniel Jiménez.

Para Gabriel Vargas de FUTV el español también llega con poco tiempo para trabajar el equipo.

“Tiene muchos retos, como llegar y salir campeón que es lo que siempre se exige en un equipo como Alajuelense, sin embargo, el principal reto será adaptarse lo más pronto posible a la idiosincrasia del fútbol tico y poder amalgamar un buen conjunto en el terreno de juego con tantas figuras en ese camerino manudo”, concluyó Vargas.