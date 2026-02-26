Ronaldo Cisneros: "Tres partidos sin sumar de tres es un siglo en este club"

La autocrítica se apoderó del camerino de la Liga. El delantero mexicano Ronaldo Cisneros reconoció que el club no pasa un ben momento deportivo y deben centrarse en recuperar la senda del triunfo este sábado a las 7 p. m. en Puntarenas.



Los rojinegros contabilizan cinco partidos seguidos sin ganar consecutivos tras sumar cuatro derrotas (Liberia, dos veces, Sporting FC y Saprissa) y un empate (Herediano).



"Sabemos los puntos que hemos dejado ir, tres partidos sin sumar de tres es un siglo en este club y, obviamente, que nosotros sabemos de eso. Sabemos que la afición está esperando un triunfo para volver a ilusionarse, y nosotros para retomar esa confianza que hay en el plantel y que hace falta reflejarlo en los resultados", dijo Cisneros.

Los manudos ya quedaron eliminados del Torneo de Copa y, actualmente, marchan en la sexta posición con nueve puntos, a cuatro unidades de Liberia que es último y a seis del cuarto lugar, Saprissa, y a siete del líder Herediano.



Este mal momento agarra al actual monarca previo a una seguidilla de juegos que no lucen para nada fáciles, inclusive su serie internacional de Concacaf ante LAFC.



Calendario del campeón nacional:



Fecha 9: Sábado 28 de febrero

Puntarenas – Alajuelense



Fecha 10: Martes 3 de marzo

Alajuelense – Cartaginés



Fecha 11: Sábado 7 de marzo

San Carlos – Alajuelense



Octavos de Concacaf: Martes 10 de marzo

Los Ángeles FC – Alajuelense



Jornada 12: Viernes 13 de marzo

Alajuelense – Pérez Zeledón



Octavos de Concacaf: Martes 17 de marzo

Alajuelense – Los Ángeles FC



Jornada 13: Sábado 21 de marzo

Herediano – Alajuelense

