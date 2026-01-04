Ronaldo Cisneros: "Soy feliz acá y espero quedarme mucho tiempo"

Su inicio no fue fácil con seis partidos sin anotar. Aquel halo de “paquetazo” comenzaba a aparecer entre la afición de Alajuelense que seguía sin convencerse.

Pero hubo un punto de inflexión. Un penal al minuto 28 ante Sporting FC en la jornada 16 le cambió la historia.

Joel Campbell tenía todo para cobrarlo, pero nuestro protagonista se animó y marcó así su primer gol con la Liga.

A partir de ahí, el nombre de Ronaldo Cisneros comenzó a tomar prominencia en el sentir manudo al punto de terminar casi como un ídolo y pieza importante en el ansiado título 31.

También festejó en el tricampeonato de la Copa Centroamericana, marcando goles vitales tanto en la final nacional como en la del área.

Cisneros de 28 años, no suma ni cuatro meses en Costa Rica, pero asegura sentirse cómodo con el club, con el país y sobre todo con la afición rojinegra que ya lo quiere como si de años se tratara.

En entrevista con Teletica.com, el mexicano trató de describir un poco como han sido esos últimos cuatro meses donde pasó de cuestionado a ídolo de los manudos.





-Primero que nada felicidades por el título. ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo sintió? Porque usted apenas no suma ni cuatro meses acá en el país y creo que ya ha sentido ese calor de la afición rojinegra…

Sí, bueno, muy contento. Han sido días de mucho festejo, de mucha alegría, de mucho alivio, también para mucha gente, sobre todo las personas que han estado siempre apoyando al club. Muy contento, muy agradecido de haber llegado a un club como la Liga, que me ha hecho sentirme muy cómodo, tanto dentro como fuera de la cancha.

“Han hecho todo lo posible para que esté feliz. Gracias a Dios se ha visto reflejado en la cancha con goles y ahora también con dos títulos”.

-¿Cómo fueron sus inicios en el fútbol?

Estuve en Chivas y salí a préstamo tres veces a Mineros de Zacatecas, luego a Querétaro y ahora acá en Alajuelense.

–Su nombre no es el de cualquiera, pues, recuerda a grandes leyendas del fútbol, Ronaldo el de Brasil, Cristiano… ¿Cómo surgió ponerle así?

Fue mi papá el que eligió mi nombre. Soy del año 1997 y Ronaldo jugaba en el Barcelona. Mi papá lo estaba viendo, pues mi mamá había salido y en ese partido él le hace tres goles al Valencia creo. Cuando mi mamá regresó a casa, mi papá le dijo que ya tenía el nombre para mí.

-De todos los Ronaldo, ¿Tiene un favorito? ¿Con cuál se queda?

Con el Fenomeno, sí, jeje.

-¿Pero es curioso ver que con ese nombre no use la camiseta 9?

Yo pedí la 9, incluso me hicieron las playeras con ese número y mandé a pedir para la familia. Pero me dijeron que no lo podía usar en Concacaf y al final no pude usarlo porque ya estaba registrado a Jonathan Moya, quien estuvo al inicio del torneo.

-¿Pero lo va a cambiar para este nuevo torneo?

Lo he pensado y la gente me lo ha dicho. Pero aún no sé. Lo voy a tener que poner a votación con la gente.

-¿Cómo se dio ese acercamiento para venir a Costa Rica?

Yo estaba en un club como Querétaro, que estaba en reestructuración, que tiene otros objetivos, otras metas de las que tiene un club grande y había estado en un club como Chivas que tiene que pelear siempre el título.

Entonces buscaba un club que me exigiera y me esforzara a estar en lo más alto y no imaginaba que me tocara aquí en Costa Rica. Creí que era en México. Luego mi agente me contactó y me dijo “oye está Carlos Vela trabajando en Liga Deportiva Alajuelense y preguntaron por tí. ¿Cómo lo ves? ¿Quieres que avancemos las cosas? Y yo dije que sí. De una vez, ni lo dudé.

-¿Qué sabía del fútbol nuestro y del país?

Me gusta mucho el fútbol mundial. Había venido al país ya y tengo muchos excompañeros que habían venido a jugar acá. Conocía a la Liga y el país y sabía que la Liga es un club grande y que necesitaba el título. La verdad todo se dio muy rápido, hablé con Carlos (Vela)y me dijo que había una necesidad de ganar un título, fue algo más personal, pero él me comentó que venía llegando y que venía apostando por mí.

Yo le dije que vine a investigar y di todo lo mejor de mí y muy rápido se me dio la opción de venir y jugar acá. Vi la situación real del equipo antes de venir.

-Usted vino con un peso que no es suyo, pues la Liga venía de traer malos extranjeros, poca tradición mexicana en el club, etc. ¿Cómo tomó eso?

Tal cual lo comentas, me di cuenta de que había presión por ser extranjero, por ser nueve, llegué con una etiqueta de “paquetazo” como dicen acá. Creo que los números a veces no son tan claros, pues en México tuve pocos torneos con muy pocos minutos, eso alarga la lista de partidos, pero con pocos minutos.

Bueno, obviamente que al principio fue un poco difícil por cargar un poquito ahí el pasado de tal vez algunos jugadores que habían estado anterior a mí, pero bueno, estaba muy tranquilo porque estaba trabajando bien, en la cancha me sentía bien, faltaban los goles, pero creo que me adapté rápido a lo que el profe quería, a lo que necesitaba de mí.

-¿Que la Liga cuente con un Centro de Alto Rendimiento al final si suele influir en la toma de decisiones de venir acá?

Yo ya tenía conocimiento y sabía desde que me dijeron que venía acá y yo le dije a mi esposa que ellos tienen las mejores instalaciones. Son top, las comparo con clubes de la MLS, es muy similar a los clubes de allá y ellos se comparan con Europa.

“No sé si algún otro club en Centroamérica tenga esas instalaciones y creo que todo eso beneficia, en el club todo eso ayuda, hay muchas herramientas y a veces esas pequeñas diferencias fuera de la cancha hacen que sea diferente dentro de la cancha”.









-¿Parece que todo mejora después de aquel penal que le cede Joel Campbell?

Tenía seis partidos sin anotar desde que había llegado, había anotado un gol contra Liberia que me anulan y tal vez eso me hubiera ayudado, pero sí ese penal cambió la historia, todavía con ese gol no convencía porque fue de penal, pero fue muy significante y para mí fue un gesto de Joel muy noble, pues sabemos el liderazgo de él y es una persona con mucha nobleza y tal vez la gente no lo vea tanto, pero nosotros lo vemos más, pues, vemos el día a día con él y bueno es una referencia para nosotros y para el fútbol tico.

-¿Se habló antes o fue en el momento?

No, Joel es el número uno a la hora de cobrar los penales. Yo me le acerqué a él y le dije que si lo podía patear y él me dijo que sí, fue algo de la cancha, Óscar Ramírez no se metió en la decisión.

Y bueno, después de aquel penal, creo que hubo un antes y un después, empezaron a salir mejor las cosas, empecé a tener también mucha más aceptación de los aficionados y bueno, creo que eso fue fundamental para este tramo final que nos enfrentábamos a dos duros retos.

-¿De los goles que marcó cuál fue el mejor?

Fueron varios, el de Herediano, el segundo, me gustó mucho. Pero después hay tres o cuatro goles que fueron jugadas de equipo que fueron ocho o nueve pases, creo que contra Liberia, o el de Sporting… Incluso en la final hubo varios toques antes, así que si me tengo que quedar con uno, me quedó con el de la final.

-¿Tiene noción de lo que ahora usted representa para la Liga?

Creo que sí me doy cuenta de todo tipo de comentarios, por agradecimiento de la gente, pero con el tiempo voy a tomar más importancia. Cuando venía acá sabía que era un arma de doble filo, o pasaba esto o bien pasaba lo contrario, que era no brillar, como los anteriores, entonces vine con ese peso o exigencia que yo nunca me había generado, desde el primer día que vine acá con mi esposa e hijas hablamos de que teníamos que ser campeones. Tengo cuatro meses acá y todos los días hablamos de esto, lo soñamos y lo construimos. Hubo mucha gente que trabajó mucho por ese título y que no aparecieron ahí como las cocineras, etc.

-Ronaldo, usted habló con Teletica Radio y dio a entender que había estudiado mucho el fútbol tico, pero ¿cómo fue ese proceso de adaptación dentro del camerino? ¿Quién fue tal vez los que más te ayudaron y más cercanos a usted para que ese proceso de adaptación se diera de buena forma?

La verdad, te soy sincero, es difícil quedarme con uno y si menciono algunos me sentiría mal, porque la verdad que todos me han recibido de muy buena manera, ahí voy a decirlo así para no decir ningún nombre y no quedar mal a nadie, porque la realidad es que todos se han portado excelente conmigo. Los capitanes han sido fundamentales para muchas cosas, los jóvenes con su alegría, los titulares, los suplentes, siempre había buena cara de todos y bueno, también qué decir de la gente que trabaja en el staff, en la directiva, todos han sido muy buenos conmigo y bueno, eso se ha visto reflejado dentro de la cancha, muy agradecido con todas las personas que he conocido en estos cuatro meses aquí en el club y también en el país, ustedes tienen un país maravilloso.

-¿Cómo cataloga el trabajo de Óscar Ramírez?

Él fue muy importante, él me dio confianza cuando no llegaron los goles y después de eso llega su parte como entrenador y es algo que me atrevería que es el mejor técnico que he tenido, tenía todos los detalles y un día antes después de tantos partidos seguidos

- ¿Cuáles son las características que usted toma en cuenta para decir que Óscar Ramírez es el mejor técnico que lo ha dirigido?

Bueno, primero que nada, la confianza para un jugador es lo primordial. Un jugador con confianza es capaz de potenciarse y de mostrar su mejor nivel, eso es algo que no solamente a mí, sino a todos mis compañeros, trata de dar esa confianza. Después en la parte de director técnico es una persona superpreparada, que está en todos los detalles, que siempre busca que lleguemos preparados al partido para que no nos sorprenda lo que nos vamos a enfrentar, es algo que nos ayudó bastante porque sabíamos en todos los partidos qué situaciones se nos podían presentar y bueno, también está la parte humana que es una excelente persona, es una persona humilde, es una persona buena, una persona alegre.

Todo eso genera también un buen ambiente en el club y después otra parte que se me olvidó mencionar es la parte psicológica, que es una persona que está enterada de todo lo que está pasando, sabe cuando nos están alabando de más, sabe cuando nos están criticando de más, entonces él ha sido una persona muy ecuánime de mantenernos los pies en la tierra, de saber distinguir los momentos que estamos atravesando y creo que eso también fue fundamental.

-Usted se vino acá con su familia, es muy importante, ¿cómo ha sido ese proceso de adaptación al país, con la cultura, la comida, la forma de ser del tico?

Lo más difícil fueron los primeros 10 días. Mi niña decía que quería regresar a su casa, pero bueno, ya que encontramos un lugar donde vivir, creo que todo fue mucho más fácil, la parte más difícil siempre es la de la familia, que estamos lejos de nuestros padres, de nuestras hermanas. Mis hijas de sus abuelos y de sus tías, pero de ahí en más la verdad que nos han recibido de una muy buena manera.

Ya hemos hecho amigos por acá, gente muy noble, muy amable, muy servicial, muy hospitalaria, gente muy alegre, y bueno, ya hemos conocido ahí, fuimos a las aguas termales en La Fortuna, también estuvimos por Manuel Antonio, Jacó también, que bueno, a muchos no les gusta, no sé por qué, pero para mí tener una playa a poco más de una hora es algo muy bonito. Yo soy de Torreón, y la playa más cercana allá es a seis o siete horas, entonces tener una playa a una hora para mí es lindo.

Mi esposa y mi niña ya también tuvieron la oportunidad de conocer Limón, entonces vienen a un país hermoso y bueno, espero seguir conociendo más de todo lo bonito que tiene este país, y en cuanto a la comida, me encanta, me encanta la comida, lo que siempre comento es que a veces le falta un poquito de picante, pero bien (risas).

-Y al fútbol tico, ¿cómo lo cataloga con cuatro meses de experiencia?

La verdad que me ha sorprendido el nivel de acá, lo digo con total sinceridad, hay mucho nivel, hay muy buena calidad de jugadores, sobre todo en equipo, es un equipo con mucha calidad, no solamente en el primer equipo, sino también en ligas inferiores, ahí estuvieron peleando todas las finales, creo que es un club muy bien organizado, que le da prioridad mucho a la formación de los jóvenes y eso es algo que no se ve ni siquiera en todos los clubes de México, que es de donde soy yo.

Acá le dan una importancia muy grande en la liga a la formación de los jugadores y bueno, esperamos que sigan produciendo jugadores para el bien de la institución.

Lo quiero comentar, es una lástima que se hayan quedado sin Mundial, creo que fueron varias circunstancias lo que generó el estar fuera de un Mundial, pero eso no quita la calidad de su fútbol.

-¿Cuál es su mensaje para la afición de cara al próximo semestre?

De que el próximo semestre vamos a pelear la Concacaf y es una linda oportunidad para volver a poner el nombre del fútbol tico en el mapa, esperamos hacer un papel importante y bueno, esperamos contar con el apoyo de nuestros aficionados y por qué no, también de todo el país, vamos a representar no solamente la liga, sino también al país.

-Finalmente, se le ve cómodo en el país, ¿podemos decir con toda confianza que seguirá con la Liga por mucho tiempo?

Me gusta ser transparente. Soy feliz acá, mi prioridad es aquí y tengo contrato por seis meses más, así que espero quedarme mucho tiempo. Soy propiedad de la Liga, uno como futbolista no controla algunas cosas, pero ahorita me gustaría quedarme acá.



