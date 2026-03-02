Rolando Fonseca tira con todo a la Liga: "Usted crea división cuando alcahuetea tener ídolos de barro"

El exgoleador de Alajuelense y la Selección Nacional, Rolando Fonseca, tiró con todo y analizó el pésimo momento que vive el campeón nacional, luego de caer 0-2 ante Puntarenas FC y terminar la primera fase en el sexto puesto.

La Liga está obligada a prácticamente hacer una segunda vuelta perfecta para poder clasificar a las semifinales y defender así el bicampeonato.

Para Fonseca existe una clara división de camerino dentro del equipo dirigido por Óscar Ramírez.

“La preocupación más grande es cuando los jugadores vienen de ser campeones y ahora te relajás, sos jugador de papel. ¿Qué es que solo cada cinco años podés ser campeón?”, comenzó diciendo en el análisis de la jornada.

Luego aseveró que el camerino rojinegro no pasa su mejor momento y falta meter mucha mano.

“División en el camerino la hay. Discúlpenme, pero la hay… Cuando un jugador se molesta porque lo sacan o el otro le reclama por salir expulsado, más las declaraciones que dan, obvio deja en evidencia que sí hay división de camerino. Y eso lo crea cuando usted alcahuetea tener ídolos de barro, jugadores que no juegan, que cobran mucho y no participan. Diay, es una mala gestión de su gerente deportivo y la junta directiva”, sentenció.

Luego pidió hablar más allá de Alajuelense y analizar lo que sucedió con el resto de la jornada 9.

“Hay cosas mucho mejores de analizar: el buen nivel del Herediano, lo del buen momento de Medford o lo del Cartaginés que viajó a Canadá y sacó un valioso punto”, explicó.

Repase el análisis completo de Fonseca, junto a los periodistas Melissa Alvarado y Cristhian Sandoval, en el video adjunto a la nota.



