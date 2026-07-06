Roan Wilson llega ilusionado a Alajuelense: "Quiero demostrar la capacidad que tengo"

El nuevo refuerzo de Liga Deportiva Alajuelense, Roan Wilson, aseguró que vive con mucha ilusión esta nueva etapa de su carrera y dejó claro que su principal objetivo es volver a competir al máximo nivel, aportar al equipo y luchar por todos los títulos.

El volante manifestó sentirse agradecido por la oportunidad que le brinda el conjunto rojinegro y destacó que regresar al fútbol costarricense representa un nuevo desafío.

"Me siento muy bien con esta nueva oportunidad que me da el club. Solo siento felicidad por estar acá y volver a competir, que es lo que más quiero en estos momentos. Espero aportarle al grupo y buscar cada uno de esos objetivos", expresó Wilson.

El mediocampista viene del Grupo Desportivo de Chaves, equipo de la segunda división de Portugal, donde apenas disputó tres partidos y casi estuvo seis meses sin jugar.

También reveló que una de las razones que influyó en su decisión fue el respaldo del técnico Ismael Rescalvo, de quien resaltó la confianza y la propuesta futbolística.

"Ismael Rescalvo tiene una muy buena idea de juego para el grupo. A mí me transmite que quiere que esté acá con ellos al 100%, y eso también se suma al porqué vine a este gran club", comentó.

Wilson señaló que su paso por el fútbol internacional le permitió crecer tanto dentro como fuera de la cancha, por lo que considera que vuelve a Costa Rica con una versión más completa de sí mismo.

"Han sido años de mucho aprendizaje. Dentro del campo allá se aprende muchísimo, tanto en las formas de jugar como en la manera de trasladarse. Además, regreso con una madurez que he ido acumulando desde que comencé mi carrera", afirmó.

Sobre la competencia interna que encontrará en el plantel manudo, el futbolista aseguró que será intensa, aunque confía plenamente en sus condiciones para ganarse un lugar en el once titular.

"Es una competencia fuerte con mis compañeros, pero al final todos queremos jugar. Todos tienen cualidades diferentes, pero no tengo ninguna duda de mi capacidad y sé que voy a poder estar ahí en la mayoría de los partidos para aportarle al equipo", indicó.

Finalmente, Wilson envió un mensaje de confianza a la afición rojinegra y reiteró que llega decidido a demostrar todo su potencial con la camiseta de Alajuelense.

"Quiero demostrarle a todos la capacidad que tengo. Yo sé lo que puedo dar dentro del campo", concluyó.







