Rescalvo lamenta el empate ante Sporting: "El sabor es amargo, merecimos ganar"

Alajuelense dejó escapar la victoria en su visita a Sporting FC tras igualar 1-1 en la primera jornada del Torneo de Apertura 2026, un resultado que el técnico Ismael Rescalvo consideró insuficiente por el desarrollo del compromiso.

En conferencia de prensa, el estratega español aseguró que el empate dejó un sentimiento de frustración, ya que considera que su equipo hizo méritos para llevarse los tres puntos.

"El sabor es amargo, merecimos ganar. Nos anotan cuando teníamos el partido controlado; luego supimos responder, presionamos, fallamos un penal. El equipo nunca bajó los brazos. El punto nos sabe a poco, pero hay que valorarlo", afirmó.

Rescalvo resaltó el desempeño colectivo de sus dirigidos, especialmente el control del juego y la personalidad mostrada durante gran parte del encuentro.

Según explicó, Alajuelense mantuvo cerca del 60% de posesión del balón, aunque reconoció que durante la primera mitad faltó generar mayor peligro en el último tercio de la cancha.

"El equipo hizo un buen trabajo. Tuvimos el control del balón en un 60%. En el primer tiempo nos faltó crear más peligro en el área rival. Sporting jugó muy replegado y hubo pocos espacios. Fuimos muy ganadores en los duelos; me gustó la actitud, mostramos valentía, sacrificio y los futbolistas se entregaron al máximo. La intención siempre fue buscar el partido para ganarlo", señaló.

El entrenador también valoró la evolución futbolística que ha mostrado el equipo en sus primeras presentaciones de la temporada, destacando tanto la actitud como la propuesta de juego.

"Me gustó la evolución del equipo. No solo la actitud, sino también las aptitudes en el juego. Tuvimos un 60% de posesión en campo contrario y apenas sentimos la amenaza de un rival que es muy fuerte en el juego aéreo y en el juego directo", comentó.

No obstante, reconoció que la falta de contundencia fue uno de los aspectos que impidió a los rojinegros reflejar su dominio en el marcador.

"La primera aproximación clara que ellos tuvieron fue cuando nos hicieron el gol. Es cierto que en el primer tiempo nos faltó más; rondábamos el área, pero debimos sacar más remates", explicó.

Finalmente, Rescalvo destacó la capacidad de reacción de su plantel y aseguró que existen aspectos positivos sobre los cuales seguir construyendo de cara a los próximos compromisos del campeonato.

"Hay que rescatar cosas positivas del equipo: la actitud que tuvimos y la capacidad de reaccionar ante la adversidad. Respecto a la Supercopa, el equipo dio un paso hacia adelante y, con un jugador menos, quisimos tener la pelota", concluyó.







