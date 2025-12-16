Liga Deportiva Alajuelense
¡Repleto! Al Morera no le entrará ni un alma más este sábado
Los rojinegros informaron que todas las entradas de la final de vuelta están vendidas.
Liga Deportiva Alajuelense informó que todas las entradas están agotadas para el juego de vuelta de la final ante Saprissa.
El compromiso se jugará este sábado a las 7 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.
Los manudos sacaron a la venta los boletos desde antes que se jugara la semifinal entre Saprissa y Cartaginés.
El equipo rojinegro clasificó al a final tras derrotar a Liberia 4-1 en el marcador global, mientras que la S venció 4-2 a los brumosos.
El partido de ida será este miércoles a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.