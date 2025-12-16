¡Repleto! Al Morera no le entrará ni un alma más este sábado

Liga Deportiva Alajuelense informó que todas las entradas están agotadas para el juego de vuelta de la final ante Saprissa.

El compromiso se jugará este sábado a las 7 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

Los manudos sacaron a la venta los boletos desde antes que se jugara la semifinal entre Saprissa y Cartaginés.

El equipo rojinegro clasificó al a final tras derrotar a Liberia 4-1 en el marcador global, mientras que la S venció 4-2 a los brumosos.

El partido de ida será este miércoles a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.