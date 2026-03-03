¿Renovará Óscar Ramírez con la Liga? Esto respondió el técnico campeón

Óscar Ramírez regresó al banquillo de la Liga y con ello los títulos. Sin lugar a dudas volvió el aura a la dirección técnica del equipo. No es para menos, su estratega es una leyenda, mundialista como jugador, como técnico, el más ganador en la historia rojinegra.

Al Macho se le acaba contrato este semestre y por eso, y el mal momento deportivo del equipo, es que se le consultó en la conferencia de prensa sobre su situación contractual con los manudos.

"Yo soy muy, como le explico, de tener los límites, por ejemplo, de contratos y todas esas cosas y analizarlos cuando terminan, muchas veces hay un tema, en este momento te puedo decir que estoy con las ganas, los deseos de poder salir de este bache, de que el equipo recupere lo que hicimos el semestre pasado para poder lidiar con buscar ese bicampeonato", respondió Ramírez.

Además, indicó que la dirigencia eriza sí se le ha acercado a hablar sobre este tema; sin embargo, está enfocado 100% en salir adelante y mostrar otra cara en el campo.

"Ellos me han hablado cosas ahí, pero yo la verdad que estoy enfocado en poder terminar bien esto, lo que tengo de compromiso, y luego ya verán, porque en esto también entra el tema de la familia, el tema de uno, momentos, la edad también, ya es un tema que hay que considerar, la salud, y veré "Entonces esperar a Dios quiera todo nos salga mejor, que mejore esto y poder estar más tranquilos para ver lo que prosigue en esto", comentó El Macho.

Actualmente, el club ya quedó eliminado del Torneo de Copa, ocupa la sexta casilla en el torneo nacional y se avecina una dura serie en Concacaf contra LAFC de la MLS.

El campeón nacional es sexto con nueve puntos, está a tres del último lugar que es Guadalupe FC y a siete unidades del cuarto lugar que es San Carlos.

En el Clausura tiene un rendimiento del 33,33 % con un balance de dos triunfos, tres empates y cuatro derrotas. Se tiene una diferencia de gol negativa de -2, tras anotar 10 y recibir 12.

El próximo reto del Macho y la Liga será este martes a las 8 p. m. cuando enfrente a Cartaginés en el estadio Morera Soto.