¿Renovará la Liga a Joel Campbell? Esto dice el presidente Joseph Joseph

En los últimos días la pregunta ha rondado el ambiente rojinegro.

¿Renovará Alajuelense al delantero Joel Campbell?

Campbell termina contrato el próximo mes de junio y muchos se preguntan si es necesario renovarlo, luego de ir perdiendo fuelle dentro del equipo de Óscar Ramírez.

Consultado al respecto, el presidente del club Joseph Joseph, dio su punto de vista en Teletica Deportes Radio.

“La postura con él y cualquier jugador, es escuchar la recomendación del director deportivo y del cuerpo técnico y nosotros al final escucharemos lo que ellos nos digan. No somos de imponer un jugador, es contraproducente y en el caso de Joel no será la excepción”, aseveró.

Para el jerarca, Joel es un jugador de mucha trayectoria no solo dentro de la institución, sino dentro del fútbol de Costa Rica.

Aún así, esto no asegura que el atacante vaya a estar renovado para la próxima campaña.

“Nadie le puede quitar lo bailado a Joel, jugó en Inglaterra, Italia, España, etc. Es un jugador con un enorme talento, es un jugador que aporta en la cancha y tengo un gran concepto de él”, explicó.

La decisión pesará entonces en el gerente deportivo Carlos Vela y el técnico Ramírez.

Campbell arribó a la Liga en julio del 2023.



