Renovación de Óscar Ramírez: El tema prioridad en la Liga

Óscar Ramírez regresó para hacer lo que tanto ansiaba el liguismo: la 31. El técnico más ganador en la historia de la Liga se convirtió en leyenda, no es para menos, ha sido un diciembre muy diferente para el club con la Copa Centroamericana y el título nacional en la bolsa.

Al estratega le restan seis meses de contrato por lo que una prioridad será ver qué sucede con su futuro luego del semestre que se avecina. Eso sí, aquí de entrada no hay ninguna polémica y todo se irá hablando entre las partes cuando sea el momento oportuno.

Ramírez, de 61 años, es un estratega que tiene carta blanca en el club para tomar decisiones y, justamente, eso ha sido parte del éxito, además de su trabajo en equipo, lectura de partido y manejo de camerino.

Para el siguiente semestre salió del cuerpo técnico el asistente Marcelo Sarvas, pues le llegó una oferta internacional.

El propio Joseph Joseph, presidente de la institución, dejó clara la importancia de Ramírez para el proyecto del equipo.



"Es su sexto campeonato, es el técnico más ganador en la historia de la institución, ojalá pueda ganar este que viene, él desde hace tiempo decía que cuando volviera quería ir a trabajar con los jóvenes, lo que a él le gusta corregir esos defectos que solo él ve, no lo digo criticando, lo digo bien, viendo lo que hay que corregir", comentó el jerarca rojinegro en Teletica Deportes Radio en medio de los festejos por el título nacional.

Desde la óptica del presidente erizo, Ramírez "llegó, se fue entusiasmando y se sorprendió del nivel de algunos y hasta que se animó a agarrar el primer equipo".

Joseph Joseph destacó que ese periodo entre su regreso a la institución y tomar el banquillo del primer equipo pasaron unos 10 meses. "Después de estar en la liga menor solito se fue entusiasmando".

Sobre si le costó convencerlo a tomar las riendas del club, el jerarca indicó que "ya estando adentro no".

"Tal vez fue más difícil de que llegara a la liga menor, pero ya después, él solito se fue entusiasmando, también agradecer a gente cercana que nos ayudó a que volviera como Juan Vicente Carvajal y a Luis Roberto Sibaja", concluyó.