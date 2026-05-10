Raúl Pinto quiere volver a la directiva que renunció hace tan solo cuatro días

La próxima asamblea de socios de la Liga pinta caliente. Las elecciones serán en junio, en fecha aún por definir, pero desde este fin de semana se dio un anuncio que dio de qué hablar entre los aficionados.

Raúl Pinto, Aquiles Mata, Carlos Aguirre y Henry Zamora anunciaron bloque para dar golpe de timón en la dirigencia de la Liga.

En la siguiente asamblea estarán en votación estos puestos: Vicepresidente primero, Protesorero, Secretario y Vocal 1.

Hay que recordar que hace tan solo cuatro días, Pinto presentó su renuncia a la actual dirigencia. Raúl ocupaba el puesto de vicepresidente segundo.

Ahora queda clara la razón de Pinto de hacerse a un lado del grupo, pues sus intenciones son llegar con más peso en la dirigencia acompañado de una papeleta de cuatro personas de su entera confianza.

El último paso de Pinto por la dirigencia de estuvo marcado por declaraciones que dieron de qué hablar como cuando indicó que "cuando viniera el primer título seguirían tres en fila".

Teletica.com tiene conocimiento, por diversas fuentes, independientes entre sí, que hay varios grupos que tienen aspiraciones políticas para llegar a ocupar los puestos de Junta Directiva; sin embargo, conforme se acerque junio se darán los anuncios oficiales.

La actual Junta Directiva de la Liga:

Presidente: Joseph Joseph



Vicepresidente primero: Enrique Morúa



Vicepresidente segundo: Raúl Pinto (renunció al cargo)



Tesorero: Rigoberto Carvajal



Prosecretario: Tomás Guardia



Vocal segundo: Óscar Alvarado



Protesorero: Marco Zúñiga



Secretario: León Weinstok



Vocal primero: Tara Key



Vocal tercero: Ricardo Prada



Fiscal legal: Juan Carlos Tristán



Fiscal financiero: Luis Guillermo Salazar

