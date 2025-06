Raúl Pinto: "Estoy bajando mi posición a la vicepresidencia para ayudar a la Liga"

El expresidente de Alajuelense, Raúl Pinto, al fin habló de cómo se gestó su colaboración con la papeleta de Alajuelense, encabezado por el actual presidente, Joseph Joseph.

Pinto dio todos los detalles en entrevista con Teletica Radio y uno de los aspectos que más recalcó es que no quería llegar a la presidencia, pues asegura que le consume mucho tiempo.

Este es el extracto de la entrevista de Pinto:

-¿Cómo se gestó su apoyo a Joseph Joseph?

Hemos tomado la decisión de apoyar al señor Joseph y apoyarlo en esta papeleta y ayudar a la institución, mi labor es por Liga Deportiva Alajuelense y estoy bajando mi posición mía a la vicepresidencia por ayudar al club y a don Joseph.

-¿Qué cambió para no ir en una papeleta como presidente, pues incluso usted formaba parte del grupo opositor?

Yo estuve muy cerca de la gente del grupo opositor, pero ahí me tocaría ser presidente. Definitivamente, el tiempo de mi familia y el negocio me imposibilitaban llegar a la presidencia, entonces al final decidí no asistir, no irme a la presidencia y se me acercaron la gente de Joseph y me hicieron una propuesta de ser vicepresidente, un cargo no tan pesado. Le comento que podría ayudar más. Acuérdese que Joseph era de mi grupo, de mi junta directiva, entonces hay un ligamen que no se ha perdido y se mantiene, en el caso de ellos me llamaron interesados por si los podía ayudar y tomé la decisión de que en una vicepresidencia no hay tanta dificultad y problema y ayudar en la parte deportiva.

-¿Cuál será su rol de llegar a la junta directiva rojinegra?

Tengo un bagaje que de 12 finales gané cinco, entonces puedo ayudar al grupo en la parte deportiva y apoyar en esa parte, me encuentro a mi exentrenador y tengo un ligamen muy fuerte con Óscar.

-¿Cuál es el plan en lo deportivo? ¿Apostar por más talento joven del CAR?

Nosotros en un momento dado estuvimos con una situación financiera delicada y nos enfocamos a traer muchachos de la liga menor y en eso entró Salvatierra, Pipo González, Palma, etc. Fueron un montón de jugadores que a través del tiempo le dieron cinco campeonatos, entonces esa mirada de traer jugadores jóvenes es la mejor receta que podemos tener y eso yo llego en apoyar estas situaciones y de ir a las raíces.

-¿Qué opina de las personas que creen que hubo un retroceso con la gestión de Joseph Joseph?

Nunca puede decir uno que es un retroceso, pues usted ha visto la estructura como ha crecido LDA y eso es de alabar a Joseph. No podemos tapar el sol con un dedo, él entró a la junta directiva y nos vio alquilando canchas para entrenar y él se dio cuenta y se dedicó a eso e hizo un proyecto que no tienen ningún equipo de Centroamérica, entonces eso es progreso. Joseph tiene solo dos años siendo presidente, entonces no podemos echarle la culpa de los cinco años sin ser campeón o más, entonces salieron más cosas positivas que negativas de su administración, así que de ahí mi apoyo.

​-¿Usted apoya la idea de que haya un gerente deportivo nacional o extranjero como en los últimos años?

En estos momentos se va a hacer a futuro, hay varias posibilidades, yo con un poco más de conocimiento, preferiría que fuera un gerente nacional, más si es de la casa, ojalá. Yo voy por ese lado, pero no es que tenga que hacerse, voy más hacia ese lado y me tocará convencer a los que toque.

Me alegro mucho cuando en el caso de Óscar quiere a Oviedo de asistente, ojalá todas las ligas menores fueran manejadas por exjugadores o al menos estén presentes, pues ellos tienen que enseñar la historia y el peso de Alajuelense y que tengan ese compromiso y carácter.

-¿Y la política sobre los fichajes cambiará?

Yo voy a estar enfocado en la parte deportiva, pues es donde fuimos exitosos, pero el proyecto de Óscar es muy parecido al mío, buscar gente de abajo, él estuvo un año en liga menor y conoce a los muchachos, entonces a él le gusta mucho eso de la formación, tampoco es que le gusten jugadores muy rimbombantes.

-¿Qué le dice a toda esa gente que creen que si Joseph Joseph se va de la Liga se perderá la inversión del CAR?

Los que dicen eso es que no lo conocen a él. Hablan de qué nos va a hacer y qué no. Gracias a Dios, yo firmé el contrato de Joseph que se hizo por 10 años, ese vence en el 2026, póngale la firma y téngalo por seguro que lo va a firmar por 10 años más, aunque se vaya de la presidencia o no quede y tenga que descansar, pero la institución siempre tendrá el CAR a su lado y más bien anda buscando en qué más ayudar a la institución, él es una persona buena, decente y de mucho apoyo a sus valores y dentro de esos valores está la institución de Liga Deportiva Alajuelense.