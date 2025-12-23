Rashir Parkins fue operado con éxito de su rodilla derecha

El volante de Alajuelense, Rashir Parkins, fue sometido a una artroscopia en su rodilla derecha en el Hospital Metropolitano de Lindora, procedimiento que se realizó con éxito y sin contratiempos, según confirmaron fuentes cercanas al club.

La intervención quirúrgica se llevó a cabo tras una evaluación médica que determinó la necesidad del procedimiento, con el objetivo de atender una molestia persistente y asegurar una recuperación adecuada del futbolista.

De acuerdo con el parte médico, el tiempo de recuperación se definirá conforme avance su evolución, por lo que el cuerpo médico dará seguimiento constante al proceso antes de establecer plazos concretos para su regreso a las canchas.

La operación se produce apenas días después de que Parkins celebrara la obtención del título número 31 de Alajuelense, conquistado el sábado anterior en la final ante Saprissa, uno de los clásicos más emblemáticos del fútbol costarricense.

El jugador publicó en redes sociales lo exitosa "Gracias a Dios todo salió bien. Ahora recuperarnos de la mano de Dios", junto con los médicos que le practicaron la cirugía.





Parkins formó parte del plantel campeón y cerró la temporada con la satisfacción del objetivo cumplido, previo a someterse al procedimiento quirúrgico programado.

En Alajuelense confían en que la recuperación de Parkins transcurra de forma positiva y que pueda reintegrarse al equipo una vez reciba el alta médica correspondiente.



