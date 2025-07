Ramírez sobre la Liga en Copa Centroamericana: “Tal vez no se le ha dado el mérito que merece”

La Liga Deportiva Alajuelense debuta en la Copa Centroamericana contra Plaza Amador este jueves. Los manudos buscarán el tricampeonato en este certamen.

Los rojinegros nunca han perdido en esta competencia y esperan seguir dominando el área.

El técnico Óscar Ramirez trató varios temas de su equipo y compartimos a continuación sus declaraciones.

Tricampeonato en Concacaf

Sí, creo que es importante, Siendo bicampeón e invicto, creo que es una responsabilidad muy grande. Dios quiera que podamos continuar con esa racha tan buena y poner el nombre de la Liga por todo lo alto. Ya imagínate, un tricampeonato sería muy bueno, muy lindo.

Valorar la Copa Centroamericana

Creo que tal vez no se le ha dado el mérito que merece. Siempre ha prevalecido el tema nacional, que es importante y que todos lo queremos

Rotaciones con jugadores jóves

Creo que los muchachos, si están en el equipo, es porque tienen condiciones. También tendré que ver el momento. En esto va a haber mucho partido, principalmente en agosto. Estamos con demasiado juego y es imposible que un equipo se mantenga jugando tanto y ellos son opciones.

Su labor frente a la Liga

Siempre puedo dar lo mejor. En esto hay que estar en toda situación que se esté dando alrededor. La gestión del grupo es lo más complejo, y también está la disposición de los muchachos de estar al 100 %. Luego entra la parte táctica, la parte física, que también es importante por el trajín. Por eso la planilla amplia, aunque cueste manejarla, es muy recomendable.

Panamá creciendo

Hoy veía que hay una estadística de no sé cuántos partidos del Alajuelense contra equipos panameños. El crecimiento que ha tenido el fútbol de Panamá, viendo los videos, ya no son partidos tan cómodos como en otros tiempos. Ahora ves táctica, salidas, movimientos determinados, presión. Todavía arrastran algunos rasgos, pero el nivel ha levantado. Es un partido complicado si no lo sabemos manejar