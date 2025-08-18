Ramírez sobre joven formado en Arsenal: "En la parte defensiva hay que trabajar más con él"

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, no utilizó al futbolista Elian Quesada en el empate sin goles ante Puntarenas FC.



A Ramírez se le consultó por qué la falta de minutos del futbolista formado en Arsenal y esta fue su respuesta.

"Un muchacho interesante, lo utilizamos en Nicaragua para darle rotación al equipo. Con balón es claro, con centros peligrosos, y sentimos que en la parte defensiva hay que trabajar más con él", comentó Ramírez.

Quesada llegó al equipo el 19 de julio y sólo ha disputado 2 partidos, uno en torneo nacional y otro en Copa Centroamericana.



Elian tiene 20 años y es lateral izquierdo. El titular en este puesto es Ronald Matarrita y el suplente ha sido John Paul Ruíz, quien curiosamente también fue contratado en esta ventana de transferencias.



Por lo que Quesada, quien recientemente se fichó en este mercado de pases ha tenido que esperar su turno para sumar más minutos.



Elian fue formado en las divisiones menores de Los Gunners de la Premier League.

