Ramírez sobre Cisneros: “Muchas veces ustedes (prensa) se fijan solo en eso, en el gol”

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, brindó sus impresiones previo al juego de ida de cuartos de final de Copa Centroamericana ante el Motagua, este jueves a las 8 p. m. en el Morera Soto.

—¿Cuáles futbolistas están descartados para mañana y con cuáles cuenta usted?

Gente que está afuera, el caso de Toril y el caso de Van der Putten. Esos dos son los casos que están en este momento fuera de convocatoria, a lesiones a largo plazo. En el tema muscular, gracias a Dios, ya la gente que está recuperada.

—Usted dice que ya recuperan jugadores, pero ¿Cómo los va a manejar ahora que ya los tienen disponibles?

Sí, son muchachos importantes, yo creo que el tema de edad, de experiencia en estos casos juega un papel importante. Son gente a considerar en algún momento, llámese titular, llámese suplente. Está en el caso también de Diego Campos, de Aarón Salazar, son muchachos que tienen su bagaje y para este tipo de partidos su aporte distintamente de titular o suplente es muy importante y van a ser considerados.

—¿Cómo analiza el trabajo de los delanteros?

El caso de Ronaldo creo que es prematuro el tema, además de que él está en proceso de adaptación, uno quisiera, pues, que arranque de una vez, pero también el funcionamiento del equipo de alguna manera, hay momentos en que lo sacamos de su zona para que otros sean los que ataquen, entonces al regresar a la zona tiene más chance en el sentido de ver cómo está ubicada la defensa.

Al jugar de espalda es un tema más complejo, ahora que hay por general, los equipos rivales tienen que hacer la superioridad. Creo que él demostró el día que le anulan el gol, lo que se busca en un tema de oportunismo, un rebote ahí cercano supo manejarlo, lastimosamente creo que estaba offside, y uno lo ve en los entrenamientos, creando espacios, sosteniendo el balón, que es importante.

Muchas veces ustedes se fijan solo en eso, en el gol, pero el tema funcional de saber acarrear marcas, de saber cuidar el balón, apoyarse, luego hacer desplazamientos para, entonces básicamente nosotros hay mucha movilidad, pienso que el partido, si no me equivoco el de San Carlos o el de Liberia fue de una constante movilidad de puestos adelante, y esto es así, creo que todavía es prematuro el tema de tenerlo ahí.

Después con Doryan es un muchacho que nos hace un relevo, que estamos tratando de que algunos conceptos que estamos manejando nosotros quedemos un poquito más claros, pero creo que es un muchacho que lo estamos visionando a futuro, y pues es de probar y que él vaya dando su manera, el otro día tuvo una clara ahí, lastimosamente creo que se le fue esa, pero está ahí en el área y es lo importante.

—¿Cómo manejar la serie sabiendo que abrirá en casa?

Es un tema a considerar, creo que puede determinar mucho, viendo al equipo Motagua, y más o menos cómo se maneja, es un equipo muy complejo. Venimos con mucha mejoría. Los muchachos muy atentos y controlados para que el balón en alguna manera, la parte ofensiva no nos lleve a distancias donde no podamos recuperarnos y eso ha sido un trabajo bueno que se viene realizando, y lógico que poder ganar sería importante y con el arco en cero, y luego al ir allá también tratar de aprovechar ese elemento.

—¿Cuál cree usted que son las principales fortalezas del técnico de Motagua?

Es un buen trabajo del señor Javier López, muy estructurado en su situación defensiva, que ha dado para que reciba pocas anotaciones, tiene un medio campo con muy buen manejo y velocidad por los costados, con gente alta en la parte central de su ataque, y también muy importante el trabajo de balón parado, creo que mirándolo se ha empleado tiempo en eso y le ha dado réditos, entonces creo que va a ser un equipo difícil.

—Nos han hablado bastante en redes sociales de que este partido es también como un preámbulo de lo que puede esperar también la Selección Nacional cuando se enfrenta a la Selección de Honduras: ¿Cómo se ha podido también analizar ese aspecto?



Yo lo dije en el sentido que puede ser un preámbulo de lo que va a ser esta eliminatoria, con tanto que se va a jugar nuestra selección allá en Honduras y que puede ser una manera también nosotros de aportar un poco si pudiésemos eliminar a Motagua.



—Hace varias temporadas se ha tenido un debate, el equipo gana un título, pierde el otro y la afición quiere el que no se gane: ¿Cómo se maneja eso?

Es difícil porque estamos en un equipo grande y la exigencia es los dos campeonatos, lidiar con las dos banderas no es fácil, hay momentos que en este momento yo no puedo estar pensando en el campeonato, tengo que pensar en la centroamericana y si pensamos en que podemos lograr otro campeonato, sería importante por todo lo que implica Concacaf, por todo lo que implica FIFA, la posición del club dentro del tema del ranking y muchas cosas que están ahí, además el crecimiento de los muchachos, principalmente ahora que tengan esta experiencia y poder capitalizarlas pensando en una buena base a futuro, entonces yo siento que tengo que dar importancia a los dos.

Creo que en el transcurrir de esto del campeonato hay espacios y tiempos para tratar de estar lidiando.

