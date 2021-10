'Rambo' Torres, el asistente que pide disipar el miedo en Alajuelense

Su carácter rudo y una enorme seguridad provocaron que Óscar “Rambo” Torres, causara un peculiar impacto en la presentación del nuevo cuerpo técnico de Liga Deportiva Alajuelense.

Rambo será el asistente del técnico español, Albert Rudé, quien llega al banquillo de la Liga junto al exjugador, Junior Diaz.

Pero Torres soltó algunas frases que emocionaron al liguismo al punto de asegurar que el equipo va por su título 31.

“Venimos a aportar, trabajar y venimos por la copa 31, es un reto grande y nos encantan los retos. El que busca encuentra y venimos a buscar, porque lo queremos encontrar”, mencionó el asistente mexicano de 53 años y quien dirigió a Alebrijes de Oaxaca de la liga de ascenso mexicana.

El asistente le envió un contundente mensaje a quienes critican la falta de experiencia del nuevo timonel de Alajuelense, Albert Rudé, pues solo cuenta con 34 años.

“¿Por qué siempre escucho la pregunta del miedo? ¿Miedo a alguien que está preparado? ¿A alguien que viene de un lugar en donde se juega el mejor fútbol del mundo, que es España? ¿Una persona que ha pasado por diferentes equipos con diferentes técnicos? La experiencia no son años, la experiencia es capacidad y el señor la tiene.

“Aquí el señor tiene mucha capacidad para dirigir. No necesito tener 50, 60,70 años para tener experiencia, la capacidad te marca la diferencia en todos los ámbitos. Entonces venimos a aportar, a trabajar, a lo que este equipo siempre ha sido, ¡venimos por la 31!”, ratificó el asistente.

Finalmente, Torres explicó la razón de su apodo de “Rambo”.

“Yo no fui un jugador talentoso, de mucha calidad, pero sí de mucha pasión. Por ahí salió de rebote que en la película de Rambo hay que luchar contra todo no, y por eso yo nombré mucho eso de que no hay que tener miedo. Hay que hacerlo con pasión y la pasión no tiene límite. Si Rambo le ganaba a 500, pues bueno vamos a ganarle a 500 entonces”, sentenció el nuevo asistente de la Liga.