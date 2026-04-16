Quedan menos de 500 entradas para el clásico en el Morera

El clásico de este domingo a las 5 p. m. en el Morera Soto se jugará a reventar.

El departamento de prensa manudo confirmó que se sacaron a la venta 7.600 boletos y ya quedan disponibles menos de 500.

Casi todas las localidades están agotadas, solo quedan entradas disponibles en Popular Norte.

Este juego será clave en los intereses de ambos equipos de cara al final de la fase regular.

Los morados se juegan un último chance de pelear por el liderato, mientras que los actuales campeones nacionales buscan entrar a zona de clasificación.

Saprissa llega a este compromiso en el segundo lugar con 27 puntos, a cuatro del Herediano. Por su parte, los manudos marchan quintos con 22 unidades, a dos de Liberia, que juega este viernes a las 8 p. m. frente a Cartaginés.