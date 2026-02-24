¿Qué pasa con Joel Campbell?

El clásico nacional continúa con repercusiones, Joel Campbell es uno de los jugadores que genera algunas incógnitas, debido a que el técnico Óscar Ramírez lo tuvo en la suplencia pero decidió guardarse un cambio en la derrota 2-1 ante Saprissa.

Hay que ser claros, para este Clausura 2025, Joel ha tenido un par de molestias que le han impedido dar su 100%.

"El futbolista Joel Campbell fue sometido con éxito este viernes a un procedimiento menor a nivel de la columna lumbar, realizado de manera preventiva, previo al inicio del Torneo de Clausura 2026", señaló el cuadro manudo.

Posteriormente, previo a la derrota contra Sporting FC (1-2), Joel no fue tomado en cuenta por "presentar sobrecarga muscular", comunicó el plantel.

En la actual temporada, Campbell tiene 181 minutos en lo que marcha del torneo. Ha estado en seis partidos, dos de titular y dos de cambio.

Así ha sido su participación:

Fecha 1 ante Liberia: 62 minutos

Fecha 2 ante Pérez Zeledón: 63 minutos

Fecha 3 ante Cartaginés: 23 minutos

Fecha 4 ante San Carlos: 13 minutos

Fecha 5 ante Guadalupe FC: 11 minutos

Fecha 6 ante Herediano: 9 minutos

Fecha 7 ante Sporting: no jugó

Fecha 8 ante Saprissa: no jugó

¿Qué dicen en la Liga?

Tras la eliminación del Torneo de Copa ante Liberia, Carlos Vela, gerente deportivo rojinegro, conversó con Teletica Deportes Radio y se tocó el tema de Joel.

“El tema de Joel es de decisión de Óscar, si juega de inicio, entra de cambio o sale, viene trabajando bien, día a día, no hay un reproche, la cancha habla y esperemos que pueda ser el jugador que todos hemos visto y que tenemos confianza que va a salir adelante”, comentó Vela.

El gerente erizo destacó que en la planilla también hay una dura competencia por un puesto en la alineación titular.



“Hay competencia interna y nos hace crecer como equipo. Yo te diría que es un tema que va en evaluación constante como todos los compañeros”, añadió Vela.

Con el club, Campbell, de 33 años, ha ganado dos Torneos de Copa, una Recopa, un título nacional y dos Copqs Centroamericanas.

