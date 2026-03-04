¿Qué le dijo Ángel Zaldívar a Alexis Gamboa? Esto respondió el futbolista

El delantero mexicano Ángel Zaldívar tuvo un intercambio de palabras con su compañero, el defensor, Alexis Gamboa, durante la derrota 2-0 ante Puntarenas en el Lito Pérez.

Cuando salió expulsado Gamboa, algo le manifestó Zaldívar y Alexis tuvo su respuesta, hecho que en el cambio no se vio bien, máxime entre compañeros de equipo.

Zaldívar conversó con Teletica Deportes Radio en la previa del encuentro entre Alajuelense y Cartaginés para aclarar lo sucedido.

El azteca respondió estas tres preguntas claves en el mal momento deportivo del club:

—¿Qué le dijo a Alexis Gamboa?

Son cosas que pasan en el campo de juego, yo le dije que se retirara rápido, que estábamos perdiendo, el se molestó, son cosas que pasan dentro del campo y a veces se quedan ahí, para que no se hagan chismes o se mal interpreten las cosas, él se molestó, yo le dije, tranquilo tranquilo ya salté, luego hablamos, son cosas que pasan en el juego, es lo más normal que haya esa exigencia dentro del campo, es normal por la situación que vivimos. Me preocuparía si nos diera lo mismo.﻿

—¿Cómo está el camerino?

Sé que se dicen muchas cosas pero la realidad es que nosotros estamos unidos, en estos momentos es donde más tenemos que estar unidos y proteger en el campo, sabemos la tensión que se vive por los resultados.

—¿Se habló fuerte por la derrota en Puntarenas FC?

Las cosas se hablan de fuerte porque los resultados no se nos están dando, es autocrítica y que bueno que se hable fuerte porque nos importa y queremos revertir la situación, pero eso no quita que no estemos unidos y remando a la misma dirección