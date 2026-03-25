¿Qué es Driblab: el nuevo fichaje de la Liga?

Liga Deportiva Alajuelense anunció, este jueves, sobre su último fichaje: Driblab, una de las plataformas líderes a nivel mundial en análisis de datos y scouting.

Los rojinegros firmaron una nueva alianza y el club integrará recursos tecnológicos diseñados para el reclutamiento, análisis de rendimiento y la planificación de plantilla.

"La institución contará con datos estructurados y conocimiento especializado que permitirán optimizar sus procesos internos y elevar la eficiencia en el funcionamiento de sus departamentos deportivos", citó el club en un comunicado de prensa.

Los rojinegros implementarán Driblab XY, una herramienta que brinda acceso a métricas avanzadas, modelos de datos y soluciones de scouting. También el Driblab HUB, una plataforma sobre la coordinación y organización de procesos internos de scouting y análisis.



"El fútbol actual exige decisiones estratégicas y precisas. Contar con información confiable, completa y bien estructurada es clave para competir al máximo nivel", comentó Guillermo Sifres, Director de Scouting de la Liga.



La puesta en marcha de estas herramientas será de inmediato.