¿Qué dijo Óscar Ramírez tras la eliminación de Torneo de Copa?

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, felicitó a Liberia, luego de la derrota 3-1 por Torneo de Copa.

Este resultado deparó la eliminación del club con un 4-1 en el global. De esta manera, los manudos no podrán buscar el tricampeonato.

Tras el juego, Ramírez conversó con FUTV y esto fue lo que dijo:

Análisis: Felicitar a Liberia, hicieron un gran encuentro, jugaron muy bien y ahora seguir con lo que nos toca, campeonato nacional y Concacaf.

Jóvenes en la Liga: Bien por el rodaje que sientan lo que es jugar en Primera y cómo comportarse, no es llegar y estar ahí, es dar el do de pecho, con algunos creo que falta, con otros se están acercando.

Ausencia de Celso Borges, Anthony Hernández y Fernando Piñar: Los muchachos que no están aquí están con más carga, jugamos el sábado un partido muy intenso, las pruebas de ellos salieron muy altas, a algunos los trajimos para que jugaran un tiempo, en algunos puestos arriesgamos más.

Cambio de Joel Campbell: Parece que el isquio le quiso jalar.

