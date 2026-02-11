EN VIVO
Liga Deportiva Alajuelense

¿Qué dijo Óscar Ramírez tras la eliminación de Torneo de Copa?

Los manudos eran los bicampeones del certamen.

Óscar Ramírez. Juan Quirós
Por Daniel Jiménez 10 de febrero de 2026, 21:03 PM

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, felicitó a Liberia, luego de la derrota 3-1 por Torneo de Copa. 

Este resultado deparó la eliminación del club con un 4-1 en el global. De esta manera, los manudos no podrán buscar el tricampeonato.

Tras el juego, Ramírez conversó con FUTV y esto fue lo que dijo:

Análisis: Felicitar a Liberia, hicieron un gran encuentro, jugaron muy bien y ahora seguir con lo que nos toca, campeonato nacional y Concacaf.

Jóvenes en la Liga: Bien por el rodaje que sientan lo que es jugar en Primera y cómo comportarse, no es llegar y estar ahí, es dar el do de pecho, con algunos creo que falta, con otros se están acercando.

Ausencia de Celso Borges, Anthony Hernández y Fernando Piñar: Los muchachos que no están aquí están con más carga, jugamos el sábado un partido muy intenso, las pruebas de ellos salieron muy altas, a algunos los trajimos para que jugaran un tiempo, en algunos puestos arriesgamos más.

Cambio de Joel Campbell: Parece que el isquio le quiso jalar.

